Cyberpunk 2077 Wall Running Feature Cut for Design Purpose

Cyberpunk 2077 est en développement depuis de nombreuses années; ainsi, il n’est pas surprenant que certains aspects du jeu précédemment taquinés aient atterri sur le sol de la salle de découpe. Une telle fonctionnalité qui ne parviendra pas à la version finale est le fonctionnement du mur, révèle un mécanicien lors du gameplay de 2018.

Le concepteur de niveaux Max Pears a déclaré à GameReactor que CD Projekt RED avait mis de côté le mécanicien de mur pour des «raisons de conception». Lorsqu’on lui a demandé comment une telle caractéristique s’intégrerait dans la verticalité de Cyberpunk 2077, Pears a divulgué ce qui suit: «Ah, le mur court. C’est quelque chose que nous avons supprimé pour des raisons de conception, mais il y aura toujours beaucoup de flexibilité dans la façon dont vous vous déplacerez, c’est sûr. »

Cette nouvelle fait suite à la récente diffusion de Night City Wire, dans laquelle CD Projekt RED a présenté une nouvelle bande-annonce et de nouvelles séquences de gameplay. Le flux Night City Wire de la semaine dernière a également vu le studio révéler son partenariat avec Studio Trigger et Netflix. Ensemble, les trois se développeront Cyberpunk Edgerunners, un anime qui se déroule dans Night City et dont la diffusion est prévue à une date non précisée en 2022.

CD Projekt RED a récemment annoncé un nouveau court délai pour Cyberpunk 2077. Le RPG très attendu arrivera désormais sur PS4, PC et Xbox One cet automne le 19 novembre. Ceux qui achèteront une copie pour PS4 / Xbox One pourront jouer gratuitement à la version PS5 / Xbox Series X. Propriétaires actuels de Cyberpunk 2077 peut également s’attendre à avoir accès à une mise à jour de nouvelle génération «plus robuste» gratuitement à une date ultérieure.

