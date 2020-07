Amazon Prime Video : les films et séries à voir cette semaine

Bon nombre d’entre vous sont abonnés à des plateformes de streaming vidéo pour pouvoir regarder à tout moment ses films et séries préférés. Comme c’est le cas d’Amazon Prime Video qui fait partie des meilleures plateformes du moment et qui propose un catalogue très varié.

Entre les nouveautés et les classiques, de nouveaux titres (films et séries compris) viennent d’être ajoutés à ce catalogue, comme à son habitude chaque mois.

Donc, pour vous aider à faire votre choix, on vous a concocté une petite sélection des films et des séries à regarder cette semaine ou pourquoi pas pour ce week-end.

Hanna

Et on commence par la série Hanna qui mélange thriller à suspense et drame. On y suit l’histoire d’une fille traquée depuis sa plus tendre enfance. Entraînée par son père mercenaire, Hanna va devoir survivre seule dans la forêt et échapper à la CIA afin de découvrir la vérité qui se cache derrière son identité. Et justement la deuxième saison devrait sortir bientôt, c’est donc le bon moment de replonger dans l’histoire.

Tales from the Loop

Sortie en avril dernier, la série suit l’histoire des habitants d’une petite ville dans l’Ohio où d’étranges évènements se produisent.

Ils vivent au-dessus de « The Loop », une machine construite pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers, et font l’expérience de choses auparavant reléguées au domaine de la science-fiction.

Upload

Ensuite, nous avons Upload, une série qui mêle comédie et drame, où la technologie permet à l’homme de choisir sa vie après la mort. On y suit l’histoire d’un jeune entrepreneur Nathan Brown qui meurt prématurément et se retrouve ensuite dans une réalité virtuelle qui est censée remplacer le paradis. Lorsqu’il s’habitue à sa nouvelle vie et se lie d’amitié avec son ange (gestionnaire du monde réel), des questions se posent alors sur les circonstances de sa mort.

La tortue rouge

Il s’agit là d’un bijou du monde de l’animation, à la fois poétique et émouvant qui a obtenu un prix spécial à Cannes en 2016. On y suit l’histoire d’un homme qui fait naufrage sur une île déserte et rencontre une tortue rouge qui va changer sa vie.