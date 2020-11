Cyber ​​Monday 2020: plein de bonnes affaires ce week-end du Cyber ​​Monday

Bien que le Black Friday soit officiellement terminé, ce n’est vraiment pas le cas. De nombreuses transactions se sont poursuivies, et là où le Black Friday se termine et le Cyber ​​Monday commence, c’est une ligne floue. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses offres excellentes et certaines des anciennes offres du Black Friday ont connu de nouvelles baisses de prix avant le Cyber ​​Monday.

Sans plus tarder, faisons du shopping.

Les meilleures offres du Cyber ​​Monday

Il existe de nombreuses offres intéressantes, voici quelques-unes des meilleures:

Nos hubs Cyber ​​Monday Vous recherchez des catégories spécifiques telles que les ordinateurs portables, les téléphones ou les accessoires? Bien que nous ayons les meilleures offres de toutes les catégories dans ce hub, nous avons également des hubs pour des catégories de produits spécifiques:

Cyber ​​Monday 2020: offres actives

Smartphones

Obtenez le Galaxy Note 20 Ultra pour aussi peu que 549,99 $ avec échange (jusqu’à 750 $ de rabais)

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra récemment publié peut être trouvé pour une réduction de prix assez importante. Vous pouvez économiser jusqu’à 750 $ en obtenant la version déverrouillée avec un téléphone d’échange compatible.

Obtenez le Samsung Galaxy Z Fold 2 pour 999 $ avec échange (1000 $ de rabais)

Prenez un bon coup avec le smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 2, si vous allumez votre ancien smartphone compatible. Vous recevrez également un crédit Samsung de 100 USD à dépenser en accessoires.

Plus d’offres sur les smartphones

Vous pouvez économiser gros sur d’autres smartphones déverrouillés. Voici quelques-unes des meilleures ventes:

Et si vous avez besoin d’un chargeur pour maintenir votre nouveau téléphone sous tension, consultez ces offres:

Offres MicroSD et stockage externe

Vous recherchez une bonne affaire sur une carte microSD ou un lecteur externe? Voici quelques-uns des meilleurs que nous ayons trouvés, à commencer par les promotions microSD:

Et maintenant pour les disques externes:

Tablettes et liseuses

Appareils domestiques intelligents

Amazon Echo Dot (3e génération) pour 18,99 $ (21 $ de réduction)

Les haut-parleurs Echo d’Amazon sont un élément clé de toute configuration de maison intelligente, le Cyber ​​Monday 2020 est donc le moment idéal pour affiner votre configuration. Vous pouvez maintenant acheter l’un des Echo Dots de dernière génération pour le bas prix de 18,99 $ (21 $ de réduction).

Téléviseurs et moniteurs

Obtenez des téléviseurs intelligents et des clés Amazon Fire TV et économisez 70 $ ou plus

Amazon réduit les prix de ses téléviseurs et bâtons intelligents Fire TV déjà abordables pour Cyber ​​Monday 2020. Voici quelques-unes des meilleures offres:

Offres Smart TV

Appareils de streaming

Surveiller les offres

Diffusion de musique, de films et d’émissions

Obtenez gratuitement trois mois de Prime Music Unlimited

C’est le moyen idéal pour voir ce que Prime Music Unlimited peut offrir: diffusion en continu sans publicité, sauts illimités, et plus encore. Vous pouvez également suivre tous vos podcasts préférés et télécharger vos épisodes préférés. Une fois l’essai gratuit terminé, vous recommencerez à payer le tarif standard de 7,99 $ pour les membres Prime, mais vous constaterez peut-être que c’est votre nouveau service préféré.

Obtenez Hulu pour 1,99 $ par mois pendant un an Hulu est l'un des meilleurs services de streaming disponibles, et maintenant le service de streaming exploité par Disney offre aux clients un moyen très bon marché de diffuser des milliers de films et d'épisodes télévisés. À partir de maintenant et jusqu'au 30 novembre, les nouveaux clients, ainsi que les abonnés éligibles de retour, peuvent obtenir un an de Hulu pour seulement 1,99 $ par mois. Lire la suite: Meilleurs films de Noël sur Hulu Pour être clair, cet accord concerne la version de Hulu financée par la publicité, qui coûte normalement 5,99 $ par mois. En vous inscrivant à cette offre de 1,99 $ par mois, vous économiserez 48 $ pour les 12 mois entiers. Hulu a des tonnes de grands films et émissions de télévision à regarder, ainsi que son propre contenu original primé et critiqué comme The Handmaid's Tale, The Great, et de nouvelles entrées récentes comme le film Run et la renaissance des Animaniacs. N'attendez pas trop longtemps pour profiter de cette grosse réduction. Cette offre Hulu se terminera à 23 h 59, heure du Pacifique, le 30 novembre.

l’audio

Obtenez Apple AirPods Pro pour 189,99 $

Vous pouvez acheter une paire d’AirPods Pro haut de gamme d’Apple pour 189,99 $ dès maintenant, soit 60 $ de réduction. Il s’agit d’un ensemble haut de gamme de véritables écouteurs sans fil, et ils sont livrés avec des embouts en caoutchouc souple qui doivent épouser vos oreilles pour un confort maximal. Bien que 189,99 $ représentent encore une part assez importante du changement, c’est une économie solide étant donné qu’Apple réalise rarement ses propres ventes.

Plus d’offres audio

Il y a beaucoup plus de réductions audio pour Cyber ​​Monday 2020. Voici quelques-unes des meilleures:

Haut-parleurs et systèmes audio

Casques et écouteurs

Ordinateurs portables et accessoires

Découvrez quelques bonnes affaires Cyber ​​Monday 2020 sur d’excellents ordinateurs portables:

Vous cherchez des accessoires? Il y a aussi beaucoup d’offres là-bas:

Montres connectées et trackers de fitness

Bien sûr, Cyber ​​Monday 2020 propose de nombreuses montres intelligentes et trackers de fitness. En voici quelques-unes que vous pouvez encore obtenir maintenant:

Jeux

Découvrez quelques offres de jeux Cyber ​​Monday 2020 ci-dessous. Voir la section audio ci-dessus pour les casques de jeu:

Jeux PS4

Jeux Xbox One

Jeux Nintendo Switch

Appareils photo

Voici un aperçu de certaines des meilleures offres d’appareils photo pendant le Cyber ​​Monday 2020.

Travail à domicile

Avec plus de personnes travaillant à domicile que jamais auparavant, beaucoup de gens pourraient chercher des moyens de faciliter la vie de la FMH. Eh bien, nous avons rassemblé quelques offres Cyber ​​Monday 2020 dans cette section qui devraient vous aider.

Drones

Nos amis de Drone Rush gardent un œil sur toutes les meilleures offres de drones Cyber ​​Monday 2020. Il y a quelques super machines volantes à considérer et une vente DJI complète à vérifier.