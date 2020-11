Les 7 meilleures souris gaming ergonomiques

Si vous êtes assis devant un ordinateur toute la journée, il y a un risque que vous puissiez avoir des microtraumatismes répétés, souvent appelés RSI.

Les RSI sont des troubles musculaires qui peuvent survenir dans vos poignets et vos doigts à cause d’une position inconfortable pendant trop longtemps. Ils arrivent généralement aux personnes qui passent des heures par jour à utiliser une souris et un clavier.

Tout comme les chaises de jeu ergonomiques, les souris ergonomiques augmentent votre confort et évitent les douleurs inutiles. Les meilleures souris ergonomiques se sentent bien dans votre main et sont un plaisir à utiliser. Vous pouvez facilement atteindre tous les boutons et la forme permet une prise en main confortable. De nombreuses souris conventionnelles ont des formes ergonomiques qui s’adaptent à la main, et les trackballs et les souris verticales offrent des alternatives fantastiques.

Les trackballs vous permettent de maintenir une prise stable sans mouvement de bras. Il vous suffit de tenir la souris et de déplacer la trackball avec votre pouce ou votre doigt. Les souris verticales sont tenues debout comme un joystick, et certaines personnes trouvent que c’est plus naturel que la prise habituelle de la paume vers le bas des souris ordinaires.

Tout le monde a des préférences différentes et la bonne souris dépend également du travail que vous faites. Les joueurs peuvent trouver les trackballs difficiles à utiliser, tandis que quelqu’un qui travaille sur des feuilles de calcul peut les aimer. Nous avons dressé une liste des meilleures souris de jeu ergonomiques pour vous aider à décider.

Mad Catz RAT 8+

Image via Amazon

Le Mad Catz RAT 8+ a une forme radicale et des niveaux de personnalisation incroyables. Il a un tournevis amovible intégré, et vous pouvez l’utiliser pour ouvrir la souris pour ajouter et supprimer les poids fournis. La souris est divisée en différents segments, et chacun permet une configuration personnalisée. Il existe trois repose-mains différents et vous pouvez même les faire glisser vers l’arrière ou vers l’avant pour s’adapter à votre main. Le repose-pouce est également réglable et il y a trois repose-pouces supplémentaires à essayer.

Le RAT 8+ a des performances exceptionnelles pour correspondre au design fantastique. Il a un DPI massif de 16000 et dispose de 11 boutons programmables. Certains d’entre eux incluent la deuxième molette de défilement et un bouton de tireur d’élite à côté du bouton de clic gauche. Il existe également un éclairage RVB et des profils utilisateur qui peuvent être configurés avec le logiciel. Cette souris peut être chère, mais vous ne trouverez rien d’autre.

Razer DeathAdder Elite

Image via Amazon

Le Razer DeathAdder n’a pas beaucoup d’options de personnalisation car il convient parfaitement à la plupart des gens. Le repose-poignets en plastique noir a juste la bonne taille et a la bonne quantité de courbe. Les deux côtés ont une poignée texturée et la molette de défilement a également une texture en caoutchouc.

L’une des raisons pour lesquelles le DeathAdder existe depuis si longtemps est son excellente performance pour aller avec le confort. Les sept boutons programmables ont certains des temps de réponse les plus rapides de toutes les souris. Le Deathadder dispose également d’un capteur 16000 DPI et d’un éclairage RVB de bon goût sur le logo et la molette de défilement. Vous obtenez également un éclairage RVB pouvant être configuré avec l’application Chroma pour correspondre à votre étui ou à votre casque.

Souris verticale ergonomique filaire Delux

Image via Amazon

La souris verticale ergonomique filaire Delux a une forme verticale ergonomique avec de grands boutons faciles à atteindre. Vous tenez la souris à la verticale comme un joystick et utilisez les boutons de clic gauche et droit et la molette de défilement sur le côté droit. Le côté gauche a les boutons arrière et avant. Il y a aussi un bouton DPI en bas près du repose-poignets amovible.

Les souris conventionnelles vous obligent à tordre votre avant-bras dans une position non naturelle tandis que les souris verticales gardent votre avant-bras droit. La position plus naturelle empêche la fatigue du poignet et augmente le confort. Outre l’ergonomie, la souris verticale Delux dispose également de cinq paramètres DPI réglables et d’un éclairage RVB. Cette souris verticale est une alternative fantastique aux souris conventionnelles, mais cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer.

Souris Trackball ELECOM

Image via Amazon

Comme son nom l’indique, la souris Elecom Trackball est énorme. Cette souris trackball possède un grand repose-poignets ergonomique en mousse à mémoire de forme souple. Le grand trackball a un mouvement fluide et peut être facilement atteint avec votre index et votre majeur. Les huit boutons sont faciles à atteindre et se sentent bien. Ils sont programmables avec des commandes gestuelles également disponibles. Vous pouvez également modifier le DPI entre 500, 1000 et 1500 DPI.

Cette souris est peut-être sans fil, mais elle est très réactive. La principale raison d’obtenir un trackball est que vous n’avez pas besoin de bouger votre main pour naviguer sur l’écran. Il se trouve juste au même endroit et vous utilisez vos doigts pour déplacer le curseur. Beaucoup de gens le trouvent plus confortable que les souris ordinaires, mais il peut être difficile à utiliser pour des tireurs compétitifs comme VALORANT ou CS: GO.

Corsair Glaive Pro

Image via Amazon

La Corsair Glaive Pro est une souris stellaire qui existe depuis un certain temps et qui est constamment mise à jour. Il est incroyablement confortable et est livré avec trois poignées magnétiques personnalisables. L’un a un repose-pouce, l’un se courbe vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur. Le Glaive Pro dispose également d’un éclairage RVB à trois zones qui peut se synchroniser avec des chaises de jeu ou des kits d’éclairage à l’aide de l’application iCUE.

Le Glaive Pro est conçu pour les MOBA comme League of Legends et jeux de tir à la première personne comme Apex Legends, donc ses paramètres DPI vont jusqu’à 18 000. Une excellente caractéristique est les LED d’indication DPI à cinq niveaux sur le repose-mains qui indiquent le réglage sur lequel vous vous trouvez. Il existe également sept boutons programmables. Cette souris est essayée et testée par des professionnels et offre un confort exceptionnel.

Souris à boule de commande sans fil Logitech MX Ergo

Image via Wootwear

La souris Logitech MX Ergo Trackball est différente de la trackball Elecom car vous contrôlez le curseur avec votre pouce au lieu de vos doigts. Il est également livré avec une plaque qui se fixe au bas pour que vous puissiez incliner toute la souris jusqu’à 30 degrés. La souris est plus ergonomique lorsqu’elle est inclinée sur le côté car votre main est dans une position plus naturelle.

La souris MX Ergo Trackball Mouse utilise un récepteur USB 2,4 GHz pour se connecter à l’ordinateur, et elle dispose également d’un port USB pour le chargement. Les cinq boutons sont facilement programmables à l’aide du logiciel Logitech Options. Ce trackball est très confortable une fois que vous vous y êtes habitué, mais ne l’essayez pas pour des jeux rapides comme Call of Duty: Guerre froide Black Ops ou Fortnite.

Souris verticale Evoluent VMCR

Image via Amazon

La souris verticale Evoluent VMCR a une poignée verticale comme la Delux Trackball, mais la forme et le placement des boutons sont entièrement différents. Il a un mélange de plastique noir et de chrome, lui donnant un look futuriste. La forme épouse la forme de votre main et la rainure du pouce est placée de manière intuitive pour un confort maximal.

Comme il y a plus d’espace qu’une souris conventionnelle, vous obtenez trois gros boutons au lieu du traditionnel clic gauche et droit, et il y a également deux boutons de l’autre côté. Toutes les commandes sont programmables et vous pouvez également régler le DPI à l’aide du logiciel. La souris verticale Evoluent VMCR a une excellente ergonomie et est disponible en version droite ou gauche.