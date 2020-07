Cursed saison 2 : ce que vous devez savoir absolument

Vu l’état du monde aujourd’hui, il n’est pas étonnant que Netflix construise autant de mondes fantastiques de son cru.

Après s’être échappés dans The Witcher et Letter For The King, les abonnés en quête de refuge imaginaire peuvent désormais se lancer dans une toute nouvelle série intitulée Cursed qui implante l’histoire du roi Arthur sur sa tête.

Basée sur le livre de Frank Miller et Tom Wheeler, Cursed pousse Arthur à se concentrer sur Nimue. La Dame du Lac était un personnage mineur dans les légendes anciennes, mais ici elle est poussée au premier plan, subvertissant les attentes avec une prise plus progressive sur l’imaginaire du folklore anglais.

La date de sortie c’est pour quand ?

Netflix n’a pas encore fixé de date de sortie pour la saison 2, et cela parce qu’ils n’ont même pas confirmé qu’il y en aurait une. Si Cursed revient, attendez-vous à entendre une annonce officielle sur l’avenir de la série vers la mi-août. Le géant de la diffusion en continu prend généralement un mois environ pour révéler le sort de chaque série originale.

After watching season 1 of Cursed I can say several things.

1: Good choice of actors, good effects and good story.

2: Not all the characters are what we think, I like that.

3: There will be season 2, since the end is very open with many questions. pic.twitter.com/wdrbiT7NoN July 17, 2020

L’intrigue de la prochaine saison

Dans le dernier épisode de la première saison, les choses ne vont pas trop bien pour Nimue. En tuant le père Carden, l’alliance de l’Église avec les Vikings s’est effondrée, et cela ne peut être qu’une bonne chose pour les personnes qu’elle protège. Mais qu’en est-il de Nimue elle-même ?

⚠️SPOILER⚠️#CursedNetflix #Cursed #CursedSpoilers



Would you like to leave the show like this or to have Season 2 without Nimue?



I don't see this show without our Queen Nimue. So either they bring her back if they want to make a S2 or leave the series with S1! pic.twitter.com/P1j5WZQmGy — Jesús Ruiz 🏳️‍🌈💓 (@YisusHargreeves) July 17, 2020

Désespérée de protéger son père, Merlin, Nimue se prend un bouquet de flèches pour lui et chute d’un pont, tombant dans la rivière en contrebas. Malgré ses blessures, Merlin a assez de rage pour manier l’épée de Nimue et tuer les Paladins rouges qui arrivent pour l’achever pour de bon.