Sony donnera un avertissement avancé avant la mise en service des précommandes PS5

Ne vous inquiétez pas de rafraîchir frénétiquement la page Amazon PS5 ou de faire la queue devant votre magasin d’électronique Big Box local. Sony a confirmé qu’ils donneraient un avertissement avancé sur les précommandes PS5, plutôt que de simplement appuyer sur le bouton pour qu’ils se mettent en ligne de manière aléatoire et soudaine.

Après le contrôle du contrôleur DualSense d’aujourd’hui avec Geoff Keighley, l’hôte a amené le responsable marketing mondial de PlayStation, Eric Lempel, sur le flux en direct pour lui poser quelques questions sur Salle de jeux d’Astro (le jeu qui est chargé sur chaque PS5), les fonctionnalités DualSense et le déploiement marketing global pour la PlayStation 5. Au cours de la conversation, Keighley s’est enquis des rumeurs selon lesquelles le prix de la PS5, la date de sortie et les précommandes seraient mis en ligne plus tôt cette semaine. . Lempel a ri et a dit qu’il ne savait pas où cela avait commencé. « Nous n’avions rien à voir avec cela. » Il a dit avoir reçu un message lundi que les gens faisaient la queue dans les magasins s’apprêtant à placer des précommandes pour la console, donc ce n’était pas seulement nous tous en ligne rafraîchissant Amazon et le flux Twitter PlayStation dans l’espoir de pouvoir garantir notre PS5 Pré-commander.

« Il est sûr de dire … Nous vous informerons lors de la précommande[s] qui va se passer. Nous vous le ferons savoir. Cela ne se produira pas dans un délai d’une minute », a déclaré Lempel. « Nous allons vous faire savoir, à un moment donné, quand vous pourrez précommander PlayStation 5. S’il vous plaît, ne vous sentez pas obligé de vous épuiser et de vous aligner n’importe où jusqu’à ce que vous receviez un avis officiel sur la façon dont cela fonctionnera.

Quand les précommandes # ps5 commenceront-elles? Eric Lempel, responsable marketing mondial de PlayStation, a déclaré qu’ils informeraient les joueurs à l’avance. #SummerGameFest pic.twitter.com/ga08j8IvWD – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 juillet 2020

Au-delà de cela, Lempel n’a pas donné beaucoup d’indices sur les prochaines étapes pour Sony et le marketing PS5, mais nous pouvons au moins être assurés que nous saurons que les précommandes PS5 arrivent à l’avance. Ce ne sera pas une autre goutte d’informations aléatoire mardi, comme le révèle le contrôleur DualSense ou la conception du boîtier de jeu PS5.

Il a récemment été signalé que Sony avait augmenté la production de consoles PS5 pour répondre à la demande accrue au lancement, avec pour objectif d’en produire 10 millions d’ici la fin de l’année (pour une livraison jusqu’au premier trimestre 2021). Dans un délai similaire au lancement, la production de PS4 n’a atteint que 7,5 millions environ, donc Sony s’attend à une augmentation de la demande pour son offre de consoles de nouvelle génération.