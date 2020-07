Crypto-monnaie : NYDIG obtient 190 millions $ pour un fonds Bitcoin

Le gestionnaire de fonds est devenu l’un des plus grands investisseurs institutionnels de Bitcoin. Le New York Digital Investments Group (NYDIG) a levé 190 millions de dollars pour l’un de ses fonds Bitcoin, a révélé la société dans son dernier formulaire D déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Baptisé NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP, le fonds compte 24 investisseurs non nommés et a été initialement enregistré auprès du régulateur en 2018. A l’origine, le fonds Bitcoin a levé 31 millions de dollars auprès de 3 investisseurs, et plus tard en 2019, 6 autres investisseurs se sont joints pour apporter 54 millions de dollars.

Le NYDIG a fait la une des journaux en mai dernier pour la fermeture d’un autre fonds de 140 millions de dollars appelé Bitcoin Yield Enhancement Fund.

Les gestionnaires du fonds n’ont pas précisé si les fonds de 190 millions de dollars sont nouveaux ou si le précédent a été renommé. Mais s’il est différent, NYDIG, avec au moins 330 millions de dollars de capital, deviendra l’un des plus grands investisseurs institutionnels de Bitcoin.

Miser gros sur le Bitcoin

NYDIG gère également un autre fonds Bitcoin appelé NYDIG Bitcoin Strategy Fund. Il s’agit d’un fonds de portefeuille dans le Stone Ridge Trust VI et investit dans les contrats à terme Bitcoin réglé en espèces de CME Group. Bien que la taille du fonds soit inconnue, il a tenté de lever 25 millions de dollars en décembre dernier.

Le gestionnaire du fonds n’a pas fourni de détails sur le fonctionnement du fonds dans le dossier réglementaire ou par d’autres canaux publics. NYDIG est titulaire de la fameuse licence BitLicense du Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS), ce qui en fait une entité réglementée dans l’État. Le fonds est enregistré comme une charte de fiducie à but limité.

Notamment, Benjamin Lawsky, l’ancien régulateur financier qui a créé la licence BitLicense en 2015, a rejoint le gestionnaire du fonds l’année dernière, NYDIG a reçu la licence d’État difficile 11 mois après son arrivée.Récemment, 3iQ, le gestionnaire de fonds de crypto canadien, a réalisé une offre de 10 millions de dollars dans son fonds Bitcoin, montrant un intérêt institutionnel agressif pour les actifs numériques.

Des fonds similaires ou différents ?

La question est encore compliquée en ce qui concerne le changement de nom du NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP mis à jour aujourd’hui. Il s’appelait auparavant le NYDIG Institutional Digital Asset Fund LP. Bien que personne ne soit en mesure de confirmer que le NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP à 190 millions de dollars d’aujourd’hui soit le NYDIG Bitcoin Yield Enhancement Fund LP de 140 millions de dollars clôturés le mois dernier soit en fait différent. Pourtant, d’autres preuves le confirment.

En effet, le fonds institutionnel Bitcoin a effectué sa première vente le 26 octobre 2018, selon les rapports d’aujourd’hui, et le Bitcoin Yield Enhancement Fund a commencé à vendre juste une semaine avant sa fermeture. Un troisième fonds pour les contrats à terme de bitcoin, appelé Bitcoin Strategy Fund, est actuellement coté sur le site de Stone Ridge sous le symbole BTCNX.