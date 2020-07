Spider-Man 3 : MJ (Zendaya) se transformera-t-elle en Firestar ?

Plusieurs rumeurs circulent actuellement autour du prochain film de Spider-Man et c’est normal vu que c’est devenu une habitude avant la sortie des longs métrages de l’univers Marvel. Comme pour le prochain Thor 4 : Love & Thunder ou Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, cette suite des aventures de l’homme araignée n’échappe pas à la règle.

En effet, et c’est ce dont on va parler dans cet article, la timide MJ interprétée par Zendaya pourrait selon les rumeurs, devenir une super-héroïne des comics Marvel dans ce troisième volet de Spider-Man.

Firestar sera-t-elle donc de la partie pour Spider-Man 3 ?

L’univers Marvel regorge de milliers de personnages qui n’attendent qu’à être adapté au cinéma, comme les célèbres Avengers dont fait partie notamment Spider-Man.

Cependant, le tournage du film n’a pas encore débuté et aucune information n’a été transmise par la production, que ce soit l’histoire, ou encore les personnages.

Toutefois, d’après Comic Book Resources, l’héroïne Firestar pourrait faire son entrée dans le film et sera incarné Zendaya à travers son personnage MJ.

Cette héroïne de l’univers Marvel est apparue pour la première fois en 1981 dans un épisode de Spider-Man et ses amis extraordinaires avant de rejoindre plus tard les bandes dessinées. Ce personnage qui a été créé par Dennis Marks, Dan Spiegle, Christy Marks, John Romita Sr. et Rick Hoberg, Firestar est également connue sous le nom d’Angelica « Angel » Jones, une mutante qui est capable de voler et de manipuler le rayonnement des radiations.

Comic Book Resources suggère également que le J de MJ pourrait signifier Jones comme le nom humain de Firestar.

En ce qui concerne donc sa présence dans le prochain Spider-Man, aucun indice ne peut encore le confirmer, mais on sait déjà qu’à de nombreuses fois, l’univers cinématographique Marvel a déjà pris certaines libertés vis-à-vis des comics originaux dans le passé. Il n’est donc pas à exclure que ce soit aussi le cas pour MJ qui pourrait devenir Firestar, qui sera donc le lien entre l’univers Marvel et le Sonyverse. De plus, le rachat de la Fox par Disney pourra enfin permettre de mieux exploiter l’univers des X-Men.