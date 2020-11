Critique de l’épisode 19 de la saison 15 de Supernatural: Hériter de la Terre

Le monde peut avoir une sorte d’écho creux, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir quelques stars invitées. Jake Abel et Mark Pellegrino, comme Michael et Lucifer, reviennent dans cet épisode pour un autre bref craché fraternel. C’est une interaction rapide mais palpitante. Ils semblent tous deux d’abord comme des alliés pour abattre Chuck, puis se révèlent à des moments différents comme des revers.

C’est assez révélateur que le garçon à papa et le favori original de papa ont tous deux fait une apparition comme ça. Peut-être que ces frères n’ont jamais vraiment été si différents. Lucifer et Michael au début du même côté contre Dieu, Jack face à une rencontre maladroite avec son propre père, et bien sûr toute une série qui vaut l’angoisse de Winchester, cela fait comprendre que tout ce monde est juste plein de problèmes de papa. Eh bien, c’était plein. Pardon. Trop tôt?

Lucifer a introduit un scénario dans la situation auquel nos garçons n’avaient pas pensé – il a pu créer une nouvelle mort à partir de Betty the Reaper. Seule la mort peut lire le livre qui détaille la disparition de Chuck. Est-ce que quelqu’un d’autre s’est demandé si Jack était censé être la nouvelle Mort? Aimez les insignes instantanés, y compris la faux et la bague de la mort avec anneau de garde. Apparemment, tout cet accessoire peut se manifester comme par magie, mais la bague de la mort ne convient pas. Peut-être que cela a du sens puisqu’elle a été évacuée si tôt. Après avoir vu la vie végétale mourir autour du dernier épisode de Jack et du début de celui-ci, cela correspondait au vide de puissance que Billie avait laissé derrière lui. Même après 15 ans, ce critique peut encore être surpris, et c’est un témoignage pour les écrivains.

Le thème du destin et de la liberté refait surface dans cet épisode, ce qui est approprié compte tenu de nos inquiétudes constantes dans l’histoire depuis que Dieu a fait son apparition. Sam et Dean ont combattu leur destin en tant que Caïn et Abel de l’ère moderne pendant toute leur vie, mais Michael l’Archange ne semble pas capable de secouer son destin prédestiné et ne le veut pas. Il dit à Chuck: «Mon destin a toujours été de vous servir», renforçant ainsi sa trahison des Winchesters. Heureusement, ils ont vu cela venir et se sont avérés avoir un Je vous salue Marie dans le nouveau pouvoir de Jack.

Chuck aurait pu facilement sortir nos garçons avec un claquement magique de ses doigts. J’aurais pu le faire à tout moment en fait, mais il décide qu’il peut se salir les mains, et commence à frapper nos garçons en même temps, leur cassant les os mais ne leur brisant jamais le moral. Les Winchesters, dans une puissante démonstration de force et de solidarité, continuent de se relever, s’aidant même les uns les autres à mesure qu’ils se brisent de plus en plus. Chuck se désintéresse des coups de poing, répétant à maintes reprises des choses comme «Restez simplement en bas», «Ça suffit les gars», «Abandonnez.» Il perd de plus en plus de son sang-froid et semble presque désespéré de les faire arrêter. Chuck ne semble plus avoir le contrôle de cette situation.

