Collingwood Magpies Adam Treloar Western Bulldogs déménage, Kim Ravaillion

Adam Treloar a confirmé que les inquiétudes de Collingwood au sujet de sa vie privée sont devenues le «catalyseur» pour échanger le milieu de terrain contre les Western Bulldogs.

Hier, le manager de la liste des Magpies, Ned Guy, a déclaré que le club n’avait envisagé d’échanger Treloar que lorsqu’il a été révélé que son partenaire Kim Ravaillion, un joueur de netball star, déménageait de Melbourne au Queensland pour jouer la saison 2021 de Super Netball avec les Firebirds.

« Cela a été le catalyseur de la discussion », a déclaré Guy sur Renard Footy jeudi.

«Nous avons eu quelques conversations avec Adam et (son manager) Tim (Hazell) à l’origine sur la question de savoir si sa famille allait déménager dans le Queensland et s’il voulait le faire, et cela a évolué depuis cette conversation jusqu’à ce qu’il pensait qu’il regarderait une autre opportunité. «

S’exprimant pour la première fois depuis son échange aux Bulldogs en échange d’une sélection de premier tour (choix n ° 14) dans le repêchage de l’AFL et d’un futur deuxième tour, Treloar a révélé des détails plus juteux sur le mouvement très critiqué de Collingwood.

«La façon dont ils s’y sont pris a fait mal», a déclaré Treloar aux médias aujourd’hui.

«J’aurais aimé pouvoir terminer ma carrière à Collingwood, c’est la vérité.

«Je n’ai jamais envisagé de jouer au foot dans le Queensland.

«C’était plus l’aspect familial des choses et s’ils pouvaient ou non me voir pratiquer un sport d’élite loin de ma famille. Je crois sincèrement que je peux.

«Ils étaient catégoriques, ils devaient me déplacer. Bien que je ne sois pas d’accord, je suis ici maintenant.

« Je ne pense pas que [contract or cap issues] était leur principale raison. «

Le joueur de 27 ans a été embauché à Collingwood jusqu’à la fin de la saison 2025, mais les rumeurs commerciales ont commencé en octobre selon lesquelles Treloar faisait des emplettes en raison de son gros contrat – selon la rumeur, jusqu’à 900000 $ par an – et au milieu des nouvelles Ravaillion était déménager dans le Queensland.

Le mois dernier, Ravailliion, avec qui Treloar a une petite fille Georgie, a signé avec les Firebirds dans un retour dans l’équipe dans laquelle elle a joué entre 2013-16 avant de rejoindre l’équipe Super Netball de Collingwood à partir de 2017.

L’année dernière, Ravaillion n’a pas joué au netball après être devenue mère de son premier enfant avec Treloar, mais son retour au netball dans le Queensland a suscité des spéculations sur ce que ferait son partenaire vedette de l’AFL, même si Treloar a catégoriquement rejeté les affirmations selon lesquelles il voulait être échangé. avec sa famille dans un autre état.

Treloar a en fait exprimé son enthousiasme pour le déménagement de Ravaillion dans le Queensland, a reconnu le «sacrifice» qu’elle avait fait pour leur famille en ayant un enfant cette année et a soutenu son ambition de retourner à sa carrière de netball, même si cela signifiait être dans différents états.

Avec un échange avec les Gold Coast Suns ou les Brisbane Lions rapidement exclu, la nouvelle destination de Treloar s’il était forcé de quitter Collingwood devint trouble.

Des rapports ont révélé que l’entraîneur des Magpies, Nathan Buckley, avait dit à Treloar que les joueurs seniors du club « ne voulaient plus de lui », ce que Buckley a nié.

Cependant, vendredi, Treloar a déclaré que Buckley lui avait dit que les joueurs ne voulaient pas de lui à Collingwood la saison prochaine – un point de vue que le milieu de terrain n’a pas acheté.

« Cela m’a été dit sans équivoque et cela m’a fait mal, car je sais à quel point je suis proche des joueurs », a déclaré Treloar.

« Se faire dire que, quand je ne pense pas que ce soit la vérité, et se faire dire qu’il y a des joueurs qui ne veulent pas de toi là-bas alors que je sais que la majorité des joueurs m’aiment et se soucient de moi, ça a fait mal bit.

«Mais ils étaient catégoriques pour me faire avancer, donc peu importe comment ils allaient s’y prendre, cela allait arriver.

«C’était un combat jusqu’à la fin, parce que je voulais être à Collingwood.

Nathan Buckley (Getty)

L’ancien coéquipier des Giants de Treloar, Sam Darley, a ajouté plus d’intrigue à la situation désordonnée lorsqu’il a tweeté un message cryptique hier après la finalisation de l’échange des Bulldogs.

« Un jour, tout sera révélé, mais tout ce que je peux dire, c’est que Ads est un homme heureux d’être [at] @westernbulldogs », a posté Darley sur les réseaux sociaux.

«Mais autant que c’est une entreprise, la façon dont il a été traité était embarrassante. Comprenez que c’est une entreprise, mais wow, j’espère que tout sera dit un jour.

Treloar semble maintenant satisfait des Bulldogs, alors qu’il rencontrait le personnel et les joueurs du club et rencontrait les médias en rouge, blanc et bleu à Whitten Oval, pour parler de son contrat de cinq ans au club.

«J’ai rencontré Bevo et Sam Power … et je suis immédiatement tombé amoureux», dit-il.

Treloar a dit qu’il comprenait que Buckley était dans une « situation délicate », mais maintenant il se concentrait uniquement sur sa nouvelle maison aux Bulldogs.

« Je pense que Bucks était dans cette situation délicate où vous devez mettre le côté commercial en premier », a déclaré Treloar.

«J’aurais aimé que les choses se passent différemment. J’aurais aimé que ça ne se joue pas comme ça à l’extérieur.

« Cela aurait été bien si tout se jouait en interne et que nous aurions pu nous entraider, nous entraider pour arriver là où nous voulions arriver. J’aurais aimé que ce soit ainsi que nous y sommes parvenus. Mais c’est ce que c’est. Un chapitre se ferme, un autre commence. «