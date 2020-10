Conseils de Fantasy Premier League: Sadio Mane de Liverpool est différentiel à obtenir, le capitaine Son Heung-Min en GW7

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: tc90vz

La saison de la Fantasy Premier League prend vraiment forme maintenant avec des équipes approchant de la pleine forme.

Manchester United accueille Arsenal à Old Trafford dans le grand match de la Gameweek 7, tandis que Liverpool et Tottenham ont des rencontres attrayantes à domicile avec West Ham et Brighton respectivement.

Pendant ce temps, Manchester City se rend à Sheffield United et Chelsea fait le voyage à Burnley.

Voici quelques conseils pour vous guider dans GW7.

CAPITAINE – SON HEUNG-MIN | TOTTENHAM | 9,5M

Harry Kane [10.9m] est un candidat de capitaine viable chaque semaine à ce stade. Ayant seulement masqué dans GW1 jusqu’à présent, sa cohérence est sans précédent. Cependant, avec quatre traits à deux chiffres lors de ses cinq derniers GW, Son Heung-min mérite le brassard de capitaine cette semaine.

Le milieu de terrain des Spurs est le joueur le plus performant du match avec 69 points. Aucun joueur n’a récolté plus de points bonus que le sud-coréen non plus [10]. Tottenham accueille une équipe de Brighton cette semaine qui n’a pas encore gardé une feuille blanche cette saison.

ALTERNATIVE

MOHAMED SALAH (12,4 m) est également un excellent choix si vous restez à l’écart du duo Spurs. Il n’a été blanchi que deux fois ce trimestre, est aux tirs au but et mène la ligue pour les tirs à l’intérieur de la surface par match à 3,7.

CHOIX AUDACIEUX

ZAHA SAUVAGE (7,3 m) semble s’épanouir en tant qu’homme principal de Crystal Palace, marquant dans des GW consécutifs. Il est le troisième milieu de terrain le plus performant du match, mais le fait qu’il affronte les Wolves cette fois-ci lui fait un peu un risque.

UN À OBTENIR

SADIO MANE | LIVERPOOL | 12,0 M

Sadio Mane a tranquillement gagné des points cette saison. Il est le sixième milieu de terrain avec le meilleur score malgré que Liverpool soit inactif en GW2 et qu’il manque GW4 pour cause de blessure. Il n’a été effacé que dans l’une de ses cinq apparitions et avec une participation de moins de 10% au moment de la rédaction de cet article, cela représente un superbe différentiel.

UN À ÉVITER

RIYAD MAHREZ | MANCHESTER CITY | 8.4M

Un but et une aide contre ses anciens employeurs Leicester City en GW3 restent les seules contributions de Riyad Mahrez cette campagne. Avec Kevin De Bruyne [11.5m] maintenant de retour de blessure, sa place dans le onze de départ est également menacée. Il n’a pas réussi à monter sur le terrain en GW2.

ACHETER AFFAIRE

MAX KILMAN | WOLVES | 4,2 millions

Si vous l’avez repris alors qu’il était défenseur de 4,0 m, alors bravo! Mais il n’est pas trop tard non plus. À seulement 4,2 m, Max Kilman est un moyen bon marché pour une solide défense des Wolves. Il a déjà empoché 23 points avec deux feuilles blanches et six points bonus. Ses matches tournent dans les semaines à venir, mais il vaut toujours un achat en tant que défenseur de départ le moins cher du match.

