Le dernier rebondissement de la saison 3 de Discovery est tout droit sorti de Star Trek: Insurrection

Cette Star Trek: Découverte L’article contient des spoilers pour la saison 3, épisode 3.

Dans Star Trek: la série originale, les USS Enterprise jamais visité une version contemporaine de la Terre. Oui, l’équipage a souvent voyagé dans le temps sur Terre dans le passé, mais aller au 23ème siècle de la Terre était totalement dépassé. De toute évidence, le randonnée La franchise a visité les futures versions de Earth depuis lors, mais dans le dernier épisode de Star Trek: Découverte Saison 3 – «People of Earth» – la franchise Trek semble faire la différence. Oui, cet épisode est sur Découvrez à quoi ressemble la Terre au 32ème siècle, mais cela apporte également randonnée revenir à un endroit où parler beaucoup de la Terre n’est plus quelque chose que vous faites. Voici comment «les gens de la Terre» ont fait de la planète Terre elle-même une planète de la semaine, et pourquoi la grande torsion vous a probablement rappelé Star Trek: Insurrection.

Quand Gene Roddenberry a conçu pour la première fois Star Trek au début des années 1960, l’une de ses premières «règles» était qu’il n’y avait probablement pas de bonne raison pour le Starship Enterprise pour retourner sur Terre dans le spectacle original. Dans les pages du livre de 1968 À l’intérieur de Star Trek, vous apprendrez que la plupart de ceci était une décision pratique du point de vue de la production, mais aussi, qu’il représentait une vision tournée vers l’avenir de l’avenir dans laquelle l’humanité n’était pas exclusivement associée à la Terre. «Je voudrais maintenir le sentiment qu’il y a encore beaucoup de choses que nous n’avons pas vu et que nous ne savons pas [the galaxy] Nous ne voulons pas de notre galaxie Star Trek devenir trop voyagé et trop familier. Cela enlève le mystère et réduit les opportunités d’histoire. »

Fait intéressant, de nombreux fans et universitaires ont fait valoir qu’à la fin des années 90, c’est exactement ce qui est arrivé au plus grand randonnée canon. La franchise a tenté de «corriger» la notion de galaxie bondée en envoyant Voyageur au quadrant Delta, puis, plus tard, en revenant au 22e siècle et à une époque où le NX-01 Entreprise n’a pas pu appeler de secours. Et maintenant, Découverte a fait quelque chose de similaire – en poussant le spectacle dans le 32e siècle, le USS Discovery fait à nouveau des histoires de la planète de la semaine. Mais cette semaine, cette histoire de la planète de la semaine s’est déroulée dans notre propre système solaire domestique.

Partager : Tweet