Riot Tryndamere confirme que la tradition de Seraphine sera « corrigée »

Depuis que Riot Games a révélé Seraphine comme le prochain champion à rejoindre League of Legends, les fans ont exprimé leurs plaintes concernant sa tradition Runeterran. Mais le co-fondateur de Riot, Mark « Tryndamere » Merrill, a confirmé hier soir que la chanteuse aux yeux étoilés verra bientôt sa tradition « réparée ».

La tradition actuelle qui a été rendue publique était «censée avoir été supprimée de l’IP», selon Tryndamere. Les problèmes que beaucoup de gens ont concernent la façon dont elle utilise les âmes de Brackern pour alimenter sa scène et obtenir des conseils pour ses propres capacités magiques.

Yah, ce n’était pas cool et était censé avoir été supprimé de l’IP = p cela sera corrigé – Tryndamere (@MarcMerrill) 28 octobre 2020

Dans LigueSelon la tradition, les Brackern sont une race de scorpions de cristal intelligents qui vivaient paisiblement à Shurima – c’est la même race dont fait partie le champion Skarner. Lorsque la guerre des runes a éclaté, les Brackern se sont cachés en hibernant sous terre pour attendre la destruction.

Les Brackern n’ont pas été touchés pendant de nombreuses années jusqu’à ce que les voleurs Shuriman et Piltovan les trouvent dans le désert et arrachent les «pierres de nom» des corps des scorpions endormis.

Une pierre de nom est l’une des parties les plus importantes du corps d’un Brackern et est essentielle à ses moyens de subsistance et à sa culture car elle les relie à un esprit humain où ils peuvent se sentir les uns les autres et les pensées de leurs ancêtres. Ces pierres sont également connectées à l’âme d’un Brackern, ce qui signifie que si elles se réveillent sans elle, elles périssent.

Ces noms ont finalement été renommés Hex Crystals par Piltovans et ont ensuite été utilisés pour alimenter de nombreuses inventions, y compris plusieurs engins Hextech. Selon la tradition de Seraphine, la chanteuse a découvert l’existence de Brackern dans le Hex Crystal qui alimentait un appareil pour garder ses pouvoirs sous contrôle.

Au lieu d’essayer d’aider à rendre les noms aux Brackern, elle cherche des conseils de l’âme Brackern à l’intérieur pour l’aider à contrôler ses pouvoirs. Elle utilise même la pierre de nom pour alimenter sa scène flottante. En conséquence, elle ressemble maintenant à une «fille bratty» qui utilise la pierre pour son propre profit personnel. Et pourtant, Riot la commercialise comme une chanteuse empathique qui se connecte avec ses fans à travers sa musique.

Tryndamere n’a fourni aucun détail sur le moment où la tradition de Seraphine sera «corrigée».

