Conférence de presse avec Lucien Favre et Michael Zorc aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Le Borussia Dortmund a fait son travail et a gagné 3-0 au Club Brugge. Alors que les quatre arrières nouvellement formés sont convaincus, l’offensive autour de Hazard et Haaland a brillé. Les scores des joueurs BVB.

ROMAN BÜRKI: Nous avons passé une soirée très calme et rarement eu l’occasion de vous distinguer. Souvent joué en toute sécurité lors de la construction du jeu et n’a pas hésité à la longue balle. Note 3.

THOMAS MEUNIER: Visiblement meilleure offensive et avec une bonne course devant le deuxième but de Haaland. Une fois, Diatta a su danser trop facilement, ce qui signifiait presque qu’il était en retard (11e). Mais une augmentation significative. Note 3.

MANUEL AKANJI: Encore un peu incertain dans certaines scènes, mais un peu amélioré dans l’ensemble. Il a également eu le deuxième plus grand nombre d’actions de balle de son équipe (100) et a brillé en tant que suprématie aérienne. Note 3.

THOMAS DELANEY: A été fortement impliqué dans le jeu et a apporté un centre solide avant le premier but. Soutenez les quatre arrières nouvellement formés en remportant de nombreux duels (71,4%). Niveau: 2,5.

© imago images / RHR-Foto

GIOVANNI REYNA: Après une phase initiale discrète, il est devenu de plus en plus actif et a mis ses coéquipiers sous les feux de la rampe à plusieurs reprises. De plus, extrêmement toxique lors du pressage, ce qui a entraîné de nombreuses victoires de balle. Niveau: 2,5.