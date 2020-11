Concours international OnePlus 8T, Garmin Venu et Sony WH-1000XM4!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Ce mois-ci Trois chanceux Autorité Android les lecteurs ont la chance de gagner des technologies de pointe!

Un grand bravo aux gagnants du concours international Google Pixel 5, Fitbit Sense et Powerbeats Pro du mois dernier, Evert K. des Pays-Bas, Patrick G. de France et Jyzmark A. d’Australie.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau OnePlus 8T, un Garmin Venu et une paire d’écouteurs Sony WH-1000XM4, grâce à la newsletter de l’Android Authority!

Tenez-vous au courant des principales histoires, critiques et fonctionnalités de la semaine en vous inscrivant à la newsletter hebdomadaire Android Authority. Chaque dimanche, vous recevrez une alerte par e-mail avec un résumé des meilleurs contenus de la semaine précédente.

Premier prix: un OnePlus 8T et un sweat à capuche AA

Le premier gagnant sorti du chapeau ce mois-ci recevra un tout nouveau OnePlus 8T. Le dernier né de la gamme OnePlus n’est sorti que vers la fin du mois dernier, vous savez donc que vous bercerez ce téléphone avant la plupart de vos amis.

Le OnePlus 8T est un smartphone phare d’entrée de gamme doté d’un chipset de premier plan. Sa vitesse, rendue possible par l’expérience logicielle propre et le processeur phare, est parmi les meilleures de tous les smartphones. Il manque peut-être de bonnes caméras folles, une classification IP et un design unique, mais il compense ces facteurs par une vitesse et une fluidité pures.

La durée de vie de la batterie est de plus en plus importante pour les utilisateurs et le OnePlus 8T ne déçoit pas. La batterie a été augmentée jusqu’à une cellule de 4500 mAh, ce qui peut offrir jusqu’à deux jours d’énergie en fonction de l’utilisation. Il est également livré avec un chargeur USB-C Warp Charge 65 qui a pu charger le téléphone de zéro à 100% en 39 minutes lors de nos tests. Pas mal du tout.

En plus du OnePlus 8T, nous offrons au premier gagnant un Autorité Android sweat à capuche!

Deuxième prix: un Garmin Venu et un sweat à capuche AA

La deuxième place du concours de novembre remportera le très apprécié Garmin Venu. C’est un beau mélange de smartwatch et de tracker de fitness, donc nous lançons également un Autorité Android sweat à capuche pour ces joggings matinaux frais.

La Garmin Venu est facilement l’une des meilleures montres multisports que vous pouvez acheter en ce moment. Si vous attendiez un appareil Garmin avec un écran OLED, vous serez très satisfait du Venu. Il prend la nouvelle gamme Vivoactive 4 et le fait passer à 11. Le sommeil, la forme physique et la santé peuvent tous être suivis avec une précision impressionnante, et il offre une foule d’autres avantages tels que le stockage de musique, une autonomie de 5 jours et Garmin Pay . Mais vous n’aurez pas à payer le prix de détail de 350 $ si vous gagnez le Garmin Venu.

Troisième prix: un casque Sony WH-1000XM4 et un t-shirt AA

La troisième place de notre compétition n’est pas un prix dérisoire car les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont parmi les meilleurs du marché. Le modèle noir du casque correspondra également à votre nouveau noir Autorité Android t-shirt parfaitement.

La combinaison de codecs Bluetooth de haute qualité, d’un son exceptionnel, d’une réduction du bruit améliorée, d’une bonne autonomie de la batterie et de fonctionnalités intelligentes telles que la pause automatique et le multipoint Bluetooth fait de ces écouteurs la meilleure option polyvalente pour la plupart des gens. Notre site sœur, SoundGuys, a donné au casque une note presque sans précédent de neuf sur dix, et son lectorat a également été impressionné.

Sorti en août, le Sony WH-1000XM4 vous coûterait toujours près de 280 $ pour en acheter un neuf, même avec cette offre Amazon.

Un cadeau international OnePlus 8T, Garmin Venu et Sony WH-1000XM4!

félicitations à Mieczyslaw S. de Pologne – le gagnant de notre cadeau OnePlus 8 Pro début août!

