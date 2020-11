« Un duel à hauteur des yeux »: les voix de Sturm Graz

LASK a battu le SK Sturm Graz 2 à 0 dans le meilleur match dimanche et infligé la première défaite de la saison à l’équipe de Christian Ilzer. Un résultat amer, comme l’a constaté l’entraîneur. Les votes pour Sturm Graz contre LASK.

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): « En fin de compte, nous n’avons pas réussi l’examen de fin d’études. Ce déficit précoce était très ennuyeux pour moi. Avant cela, nous avions une bonne chance, puis une sur la contre-attaque. Contre LASK, il est vraiment difficile de courir après un déficit. Nous avons eu du mal. , mais nous avons ensuite rattrapés au cours de la première mi-temps. Nous avons ensuite eu une période de pression et méritions un point. Peut-être aurais-je aimé une trace de l’efficacité du LASK, alors les choses auraient été excitantes ici. «

Dans la phase finale, Sturm était clairement sur la gâchette, mais l’arrière gauche Dante a raté un accident que Linz a exploité pour porter le score à 2-0. (Plus dans le rapport du jeu)

Ilzer à propos du malchanceux corbeau Dante (via Sky): « Je n’ai pas besoin d’être désolé, c’est un professionnel, un jeune joueur que nous pouvons reprendre. Il a joué un grand match avant cela et c’est juste important qu’il apprenne de l’erreur et ne la répète pas. »

Stefan Hierländer (capitaine de la tempête): « Nous ne nous sommes pas récompensés à la fin de la journée, nous avons rapidement concédé un but amer et avons dormi pendant les 15 premières minutes. Nous avons ensuite maîtrisé le match, avons eu des chances d’un demi-but, mais nous aurions dû mieux les jouer. Nous étions alors sur la gâchette. « Mais nous n’avons pas marqué. C’est très amer de perdre ce match aujourd’hui. »

Kevin Friesenbicher (joueur Sturm via Sky): Pendant le premier quart d’heure, nous n’étions pas dans le match comme nous le pensions. Nous avons continué à nous mettre derrière les chaînes avec des balles profondes et nous avons créé de bonnes chances. Je pense que c’était un duel à égalité et qu’on aurait dû gagner au moins un point.

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): « Un grand compliment pour la performance défensive de mon équipe. Ils ont bien défendu les ballons en seconde période, quand il y avait beaucoup de coups arrêtés. Malheureusement, c’était un peu confus en seconde période. Sturm a joué de manière extrêmement agressive contre le ballon. Nous avons ensuite fait Nous n’avions plus le contrôle du jeu. Nous sommes heureux d’une victoire au travail et d’une victoire 2-0 à l’extérieur. Mais nous savons que nous devons avoir plus de contrôle en seconde période. «

Husein Balic (buteur du LASK): « Je suis heureux qu’il travaille maintenant aussi en finale. Bien sûr, j’ai travaillé très dur. J’ai raté beaucoup d’occasions la saison dernière. »

Cliquez ici pour le rapport de match.

Score final: SK Sturm 0: 2 LASK

Déchiré: 0: 1 (6.) Balic 0: 2 (91.) Eggestein

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch (83. Huspek), Nemeth (72. Gazibegovic), Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic (92. Shabanhaxhaj), Kuen – Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (92. F. Mwepu) )

LASK: A. Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade (62e Filipovic) – Ranftl, Grgic, Michorl (82e Madsen), Renner – Gruber (62e Goiginger), Eggestein, Balic (68e Raguz)

Cartons jaunes: Hierländer, Ilzer (entraîneur) et Renner, Raguz, Filipovic

Bundesliga: le tableau après la 6e journée

… à propos de Dante malchanceux (via Sky): « Je n’ai pas besoin d’être désolé, c’est un professionnel, un jeune joueur que nous pouvons reprendre. Avant cela, il a joué un grand match et la seule chose qui compte c’est qu’il apprenne de l’erreur et ne la répète pas. »

Stefan Hierländer (capitaine de la tempête): « Nous ne nous sommes pas récompensés à la fin de la journée, nous avons rapidement concédé un but amer et avons dormi pendant les 15 premières minutes. Nous avons ensuite maîtrisé le match, avons eu des chances d’un demi-but, mais nous aurions dû mieux les jouer. « Mais le but n’est pas venu. C’est très amer de perdre ce match aujourd’hui. »

Kevin Friesenbicher (joueur Sturm via Sky): Pendant le premier quart d’heure, nous n’étions pas dans le match comme nous le pensions. Nous avons continué à nous mettre derrière les chaînes avec des balles profondes et nous avons créé de bonnes chances. Je pense que c’était un duel à égalité et qu’on aurait dû gagner au moins un point.

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): « Un grand compliment à la performance défensive de mon équipe. Ils ont bien défendu les balles en seconde période, quand il y avait beaucoup de coups arrêtés. Malheureusement, c’était un peu confus en seconde période. Sturm a joué de manière extrêmement agressive contre le ballon. Nous avons ensuite fait Nous n’avions plus le contrôle du jeu. Nous sommes heureux d’une victoire au travail et d’une victoire 2-0 à l’extérieur. Mais nous savons que nous devons avoir plus de contrôle en seconde période. «

Husein Balic (buteur du LASK): « Je suis heureux qu’il travaille maintenant aussi en finale. Bien sûr, j’ai travaillé très dur. J’ai raté beaucoup d’occasions la saison dernière. »

Cliquez ici pour le rapport de match.

Score final: SK Sturm 0: 2 LASK

Déchiré: 0: 1 (6.) Balic 0: 2 (91.) Eggestein

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch (83. Huspek), Nemeth (72. Gazibegovic), Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic (92. Shabanhaxhaj), Kuen – Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (92. F. Mwepu) )

LASK: A. Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade (62e Filipovic) – Ranftl, Grgic, Michorl (82e Madsen), Renner – Gruber (62e Goiginger), Eggestein, Balic (68e Raguz)

Cartons jaunes: Hierländer, Ilzer (entraîneur) et Renner, Raguz, Filipovic

Bundesliga: le tableau après la 6e journée