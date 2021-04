Compléments alimentaires : quels bénéfices ?

Généralement sous forme de comprimés (gélules, ampoules, ou pastilles), les compléments alimentaires viennent, comme leur nom l’indique, complémenter votre alimentation en apportant des vitamines, nutriments et autres apports visant à avoir un effet nutritionnel ou physiologique selon les besoins. S’ils s’apparentent à des médicaments, ceux-ci ne substituent en aucun cas un traitement médical et, par ailleurs, ne nécessitent pas d’ordonnance. Aujourd’hui, de nombreux Français se tournent vers ces compléments naturels pour diverses raisons, et leur succès continue de grandir.

De quoi sont faits les compléments alimentaires ?

Si les compléments alimentaires peuvent être achetés en libre service en pharmacie, grandes surfaces, ou sites dédiés tels que Natésis, c’est parce qu’ils ne contiennent aucune substance chimique présentant des dangers. Le décret n°2006-352 liste les différents nutriments pouvant être utilisés dans les compléments alimentaires, supprimant ainsi les risques liés à la prise de ces derniers. De manière à privilégier la santé de tous, les ingrédients contenus dans ces compléments sont sujets à un certain nombre de lois et décrets assurant leur efficacité et leur légitimité.

Afin de proposer une alternative à la fois efficace et naturelle, les compléments alimentaires peuvent contenir divers nutriments, plantes, substances, ingrédients, arômes, additifs et auxiliaires technologiques.

Selon l’effet proposé par le complément alimentaire, celui-ci contiendra différentes substances, toutes validées par la Commission européenne. Ainsi sans danger, ces derniers ont diverses vertus et bénéfices pour l’humain.

En quoi sont-ils bénéfiques et dans quels cas sont-ils préconisés ?

Un existe aujourd’hui une très large variété de compléments alimentaires aux divers bénéfices et propriétés. Certains composants proposent des bienfaits à plusieurs niveaux et vous aident à atteindre vos objectifs. Parmi les raisons les plus populaires amenant les Français à compléter leurs habitudes nutritionnelles, on retrouve notamment :

Encourager la perte de poids

Accélérer la pousse des cheveux

Un meilleur sommeil

Réduire le stress

Favoriser la sensation de bien-être

De nombreuses raisons peuvent vous amener à opter pour des compléments alimentaires et les coups de pouce qu’ils peuvent vous apporter. Si nous sommes tous différents, nous sommes également tous sujets à des baisses de niveau, des périodes de stress, des troubles du sommeil ou autre. Une large variété de plantes et autres substances proposent des vertus bénéfiques sur le corps humain, on pense notamment aux bienfaits de la spiruline. Un complément alimentaire vient alors pallier un manque et vous apporte une aide au quotidien.

Existe-t-il un risque lié aux compléments alimentaires ?

De manière à garantir la sécurité et la santé de tous, chaque ingrédient contenu dans les compléments alimentaires doit être inscrit sur la liste des substances validées par la Commission européenne. Un étiquetage spécifique et détaillé doit alors toujours figurer sur le produit afin d’assurer une transparence totale quant aux ingrédients compris dans le comprimé, ainsi que leur dosage. À noter qu’en cas d’allergies connues, il est essentiel de préalablement lire en détail ce que comprend le complément alimentaire souhaité.

Toutefois, s’il existe des risques liés à la prise de compléments alimentaires, ceux-ci dépendent majoritairement des distributeurs. C’est à eux que revient la responsabilité de réaliser une évaluation de la qualité de leurs produits. Il est également de leur responsabilité d’assurer conformité ainsi que de la transparence dont ils font preuve quant à leur contenance ainsi qu’au dosage prescrit. De cette manière, il est essentiel de se tourner vers un site de confiance qui vous assurera transparence et notices précises. Cela permet d’être parfaitement informé sur la contenance du comprimé ainsi que son mode d’administration. De plus, ce dernier s’engage à être particulièrement précis quant au dosage recommandé. En effet, au même titre qu’un médicament, un complément alimentaire mal utilisé entraîne une surconsommation pouvant donner lieu à des effets néfastes sur la santé. C’est pourquoi chaque distributeur s’engage à proposer une notice détaillée pour le consommateur qui sera parfaitement informé sur le complément alimentaire qu’il prend.

S’ils ne comportent généralement pas d’effets indésirables, la survenance de l’un d’entre eux n’est pas exclue. Le cas échéant, il vous sera alors recommandé de demander l’avis d’un professionnel de santé, à qui il sera essentiel de préciser la prise de complément alimentaire afin que ce dernier puisse faire un lien de causalité.

La prise de compléments alimentaires vous aide à prendre soin de votre corps et de votre santé et à tout âge. Afin de pallier une difficulté passagère ou réguler le quotidien, ces derniers ont différents effets bénéfiques. Articulation douloureuse, mauvaise circulation du sang, endormissement difficile… Ne laissez plus ces troubles déséquilibrer votre quotidien.