Comment terminer Flashback Alessandrini SBC dans FIFA 21 Ultimate Team

Image via EA Sports

EA Sports a ajouté une version Flashback classée 85 de Romain Alessandrini de Qingdao Huanghai à FIFA 21 le samedi 28 novembre. Cet objet est disponible via le menu Défi de renforcement des équipes (SBC) dans FIFA 21 équipe ultime.

Il s’agit de la première carte spéciale d’Alessandrini en FIFA 21 Équipe ultime. EA a ajouté cette version Flashback pour célébrer sa saison 2017-18 avec Los Angeles Galaxy, une année au cours de laquelle il a amassé plus de 10 buts et 10 passes décisives en MLS. Ce SBC expirera le vendredi 4 décembre.

EA a considérablement amélioré toutes les statistiques d’Alessandrini, y compris Physique (+10), Tir (+9), Passing (+9), Dribble (+9) et Pace (+8), lorsque vous comparez cette nouvelle carte aux 77 d’Alessandrini. -version dorée. C’est une carte incroyablement méta en raison des statistiques élevées de rythme et de dribble, combinées aux mouvements de compétence quatre étoiles d’Alessandrini et à la faiblesse du pied.

Flashback Alessandrini coûte actuellement environ 99.800 pièces FUT sur PlayStation 4, et est un peu cher sur Xbox One et PC (109.000 pièces FUT). La valeur vaut incroyablement parce que Flashback Alessandrini est essentiellement un ailier classé 90 avec le style de la chimie des tireurs d’élite, selon FUTBIN, un site Web spécialisé dans FIFA contenu.

Si vous voulez terminer le Flashback Alessandrini SBC, vous devrez transformer une équipe de 85 avec 70 chimie minimum, au moins un Inform et un joueur de France.

Voici la solution la moins chère pour compléter le Flashback Alessandrini SBC en ce moment, selon FUTBIN.