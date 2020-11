Le combat de retour de boxe de Mike Tyson gagne des critiques élogieuses

Mike Tyson a été félicité pour son retour divertissant sur le ring à 54 ans – un match nul contre son compatriote légende Roy Jones Jr qui est survenu 14 ans après son dernier combat.

Le combat d’exhibition de huit rounds à Los Angeles n’a peut-être pas atteint de grands sommets, Jones Jr ayant également dépassé l’âge de 50 ans, mais il a offert des éclairs de brillance qui ont fait des deux hommes des grands de la boxe.

Tyson n’avait pas combattu depuis une série d’expositions contre Corey ‘T-Rex’ Sanders en 2006, alors que son dernier combat professionnel remonte à 2005, une triste défaite face à Kevin McBride. Dimanche, il a battu Jones 67-37 pour les coups au total et 57-28 pour les coups de force.

« Iron Mike » présenté dans un état impressionnant et a obtenu de solides critiques, dirigé par la légende de la boxe George Foreman et le patron de l’UFC Dana White.

Mike Tyson jette un coup de poing à Roy Jones Jr pendant leur combat. (AP)

« Je ne voulais rien dire de négatif parce que j’aime Tyson et c’est un bon ami à moi », a déclaré White aux journalistes.

« J’étais nerveux. Il a (54) ans. Le temps est invaincu. Le temps nous abat tous et l’une des choses qui m’inquiète pour Mike est qu’il a encore cette incroyable aura et (54) ans – les combats sont jeunes. le jeu de l’homme.

«Tout cela étant dit, il avait l’air génial ce soir.

« J’ai été époustouflé par sa beauté. L’une des choses qui m’inquiétait avec Roy – Roy, 51 ans, mais Roy a été beaucoup plus actif que Tyson ne l’a été. Mais Roy était en fait beaucoup plus fatigué ce soir que Mike, ce qui était choquant. Je suis heureux pour lui. J’espère qu’ils ont tous les deux fait un f — ing zillion dollars, et cela a dépassé mes attentes. «

White a déclaré que « Tyson a gagné le combat » malgré le match nul; un verdict le plus approuvé.

« Il avait l’air bien », a déclaré White. «C’est un homme adulte et il va faire ce qu’il veut de toute façon, mais tant mieux pour lui. C’était en fait un bon combat. C’était un combat divertissant à regarder et je pensais qu’il avait l’air vraiment bien. Je suis heureux pour lui. «

Mike Tyson se lance dans un crochet gauche de marque contre Roy Jones Jr. (Getty)

Le combat a valu de solides critiques de la part des experts de la boxe, même si le commentateur invité Snoop Dogg a remarqué: « C’est comme si deux de mes oncles se battaient au barbecue. »

Ecrire pour Yahoo Sports, Kevin Iole a déclaré que Tyson et Jones Jr ne se sont pas déshonorés et ont souligné ce qui manquait actuellement à la boxe: de véritables mégastars.

« Ils n’avaient pas l’air déplacés. J’ai vu des combats pires – bien, bien pires – de la part de professionnels au sommet de leurs matchs », a écrit Iole.

« Tyson n’avait pas la puissance qu’il avait autrefois et Jones n’avait pas la vitesse qui le rendait si grand, mais ils ont tous les deux quelque chose que pas un seul boxeur professionnel actif aujourd’hui n’a: un nom reconnu dans le monde entier.

« C’étaient des noms reconnaissables, tout comme les actes musicaux, et ils se sont combinés pour présenter un spectacle digne du prix demandé de 49,99 $ US. Sans aucun doute, le vol du signal a été à un rythme record, mais le spectacle a été un succès. «

Mike Tyson parle après le combat. (AP)

Ecrire pour L’athlétique, Lance Pugmire a déclaré que son combat avait montré que la boxe bénéficierait de la présence continue de Tyson, qu’il soit sur le ring ou non.

« Le voyage dans le temps qui s’est déroulé samedi soir a rendu un fait très clair: la boxe a besoin de plus de Mike Tyson », a écrit Pugmire.

« Non, la version de 54 ans de ‘Iron Mike’ n’était pas le destroyer qui a assommé 44 de ses 56 adversaires dans une carrière qui s’est terminée 15 ans plus tôt. Mais il a produit des éclairs de son ancien moi. »

Michael Rothstein d’ESPN a écrit: « Ce n’était pas une farce et ce n’était pas ennuyeux … J’irai même plus loin: Tyson, 54 ans, avait l’air en grande partie en forme et, pour son âge, comme quelqu’un qui pouvait encore se battre. Et c’est un choc pour moi, car j’étais dans le camp de ceux qui pensaient que ce combat n’aurait pas dû avoir lieu. Mais je regarderais Tyson se battre à nouveau. «

Mike Tyson pose la main gauche sur Roy Jones Jr. (Getty)

Tyson a en effet indiqué qu’il pourrait se battre à nouveau. Il reste à voir qui pourrait être son prochain adversaire; il a suggéré un match revanche avec Jones Jr, après que ses collègues anciens champions Christy Martin, Vinny Pazienza et Chad Dawson leur aient donné un tirage au sort en leur qualité de juges invités.

Toute suggestion de Tyson face à un poids lourd actuel comme Anthony Joshua, Tyson Fury ou Deontay Wilder est ridicule, mais il peut clairement encore faire un spectacle pour les fans de combat nostalgiques.

Tyson et Jones se sont vu garantir seulement 1 million de dollars pour le combat de dimanche, mais leurs recettes devraient grimper à environ 10 millions de dollars après leur part des revenus PPV.