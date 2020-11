Comment résoudre le bogue de jeu croisé «Impossible de rejoindre le groupe» dans Call of Duty: Black Ops Cold War

in

Le dernier titre à rejoindre le Appel du devoir la franchise, Guerre froide Black Ops, sorti le 13 novembre. Considérant que le jeu est devenu disponible aux côtés des consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X / S, son support crossplay est devenu encore plus vital.

Tous les joueurs n’ont pas abandonné leurs anciennes consoles pour les nouvelles au cours de la période de sortie, et les titres de transition libèrent généralement un client pour l’ancienne génération de consoles. Cela signifie que les propriétaires de PS4 et de Xbox One peuvent toujours participer à l’amusement – s’ils ne rencontrent pas d’erreurs ennuyeuses, bien sûr.

Guerre moderne était le titre qui a introduit le jeu croisé dans la série, et il a bien fonctionné tout au long de 2019 et 2020. Cela ne semble pas être le cas avec Guerre froide Black Ops, cependant, puisque plusieurs rapports d’utilisateurs suggèrent que les joueurs de différentes plates-formes ne sont pas en mesure de former des partis.

Il semble que les joueurs ne puissent pas voir leurs amis se connecter à partir de différentes plates-formes en ligne sur leurs listes d’amis, et essayer de les inviter ou de rejoindre leurs lobbies leur renvoie l’erreur «Échec de la participation au groupe. Impossible de rejoindre le groupe (3). » Le problème affecte le plus les joueurs PC, alors que certains joueurs sur console ne peuvent pas jouer avec leurs amis sur différentes plates-formes.

Voici comment contourner cette erreur et créer des parties crossplay avec vos amis.

Comment pouvez-vous corriger le bogue de jeu croisé «Impossible / Impossible de rejoindre le groupe» dans Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Bien qu’Activision n’ait toujours pas reconnu le problème ou fourni des commentaires aux joueurs, il existe une solution à domicile que vous pouvez essayer pour résoudre ce problème.

La principale raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir vos amis de différentes plates-formes en ligne est due à un bogue de compte Activision. Essayez de les supprimer et de les lire avec leurs identifiants de compte Activision.

Accédez au menu Social de votre compte.

Sélectionnez les amis avec lesquels vous essayez de jouer.

Choisissez leurs profils et cliquez sur supprimer.

Ajoutez-les de nouveau par la suite avec leurs identifiants de compte Activision.

Redémarrez votre jeu ou le client Activision et ils devraient à nouveau apparaître en ligne sur votre liste d’amis.

Il est possible que cela ne fonctionne pas la première fois que vous l’essayez. Étant donné qu’il ne semble pas y avoir d’autre solution, votre meilleur pari sera d’essayer de rajouter vos amis à nouveau. De petits problèmes comme celui-ci sont assez courants pendant la période de lancement d’un jeu, donc Activision devrait le réparer au cours des prochains jours.

