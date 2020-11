9 films de frisson 2020 que vous devez vraiment regarder

Avec l’éclosion d’une pandémie mondiale, la découverte de Murder Hornets et des preuves apparentes de vrais OVNIS, je pense que nous pouvons tous convenir que la vie a beaucoup ressemblé à un film d’horreur ces derniers temps et que le titre est 2020. Heureusement, beaucoup ont trouvé des moyens de se distraire de la folie grâce au divertissement et, si vous êtes comme moi, des films d’horreur comme Hôte ont, ironiquement, été votre choix d’évasion. En fait, le film n’est que l’un des nombreux nouveaux films d’horreur exclusivement sortis sur Shudder qui m’ont diverti, moi et d’autres, toute l’année.

La plate-forme de streaming est une source fiable de tout ce qui est mystérieux, macabre et même morbide depuis des années, abritant des classiques incontestés et des joyaux cachés adorables. Une grande partie du contenu frais et exclusif de Shudder s’est également avérée aussi bonne que tout ce qui est considéré comme un aliment de base du genre et ses films originaux sortis en 2020 seulement ne font certainement pas exception.