Comment repérer la brillante comète NEOWISE à l’aide d’applications mobiles

Après le crépuscule en juillet, la comète C / 2020 F3 (NEOWISE) sera visible bas dans le ciel du nord-ouest alors qu’elle se déplacera vers le nord-ouest dans le ciel sous la constellation d’Ursa Major. Les applications mobiles peuvent vous aider à le trouver. Ce graphique montre la trajectoire de la comète dans le ciel jusqu’à la mi-août, à 23 heures, heure locale. Chaque nuit, la comète diminuera de luminosité – cherchez-la dès que possible. (Crédit d’image: application SkySafari)

Les observateurs du ciel du monde entier bourdonnent à propos de la comète C / 2020 F3 (NEOWISE), la première comète facilement visible à apparaître depuis des années. Votre application d’astronomie mobile préférée peut vous dire si la comète est visible de votre emplacement, et où et quand la chercher.

Pour voir la comète, vous aurez besoin d’un ciel dégagé au nord-ouest et d’un horizon très bas sans arbres ni bâtiments obstruant. Si vous vivez dans un appartement avec des fenêtres orientées à l’ouest ou au nord ou un balcon, vous avez également de la chance.

Vous pouvez voir cette comète de vos yeux sans aide, mais elle deviendra vraiment spectaculaire grâce aux jumelles et aux télescopes. Ce que vous devez vous attendre à voir, c’est un petit point lumineux et flou, éventuellement avec une teinte orange ou verte.

Des jumelles révéleront la faible queue de la comète s’étendant généralement vers le haut, loin du soleil. En fait, recherchez deux queues pointées dans des directions légèrement différentes – une plus brillante composée de débris que la comète laisse tomber derrière elle et une plus pâle, teintée de bleu, composée de gaz ionisé. Cette dernière queue pointera toujours directement à l’opposé du soleil, car elle est poussée par le vent solaire. Alors que votre télescope magnifiera bien la tête de la comète, sa queue s’étendra au-delà du champ de vision limité de votre télescope.

En relation: Comète NEOWISE: 10 grandes questions (et réponses) sur le vagabond glacé

Alors que les comètes se balancent dans le système solaire, nous les voyons se déplacer par rapport aux étoiles de fond – de nuit en nuit et même d’heure en heure. Cette comète, qui provient du lointain nuage d’Oort de corps glacés qui enveloppe notre soleil, est tombée dans le système solaire interne depuis le dessous (ou au sud) du plan des orbites des planètes. Le 3 juillet, il a traversé cet avion en contournant le soleil juste à l’extérieur de l’orbite de Mercure.

Maintenant, la comète se balance vers le haut (au nord de ce plan) pendant qu’elle s’envole du soleil. Cette trajectoire rapprochera la comète la plus proche de la Terre (ou périgée) mercredi 22 juillet à environ 21 heures HAE (01h00 GMT le 23 juillet), alors qu’elle sera de 64 millions de miles (103,5 millions de kilomètres), soit 0,692 unités astronomiques. (1 UA est la distance moyenne entre la Terre et le soleil) loin de nous.

Malheureusement, à mesure que la comète se rapproche de la Terre et devient plus grande, elle subira également moins de chaleur du soleil, ce qui la fera disparaître en luminosité visuelle en raison d’une production de gaz moindre. C’est un compromis qui fait de regarder la comète à la première occasion votre pari le plus sûr.

Le 22 juillet 2020, la comète NEOWISE atteindra le périgée, son approche la plus proche de la Terre. Ce graphique montre sa position cette nuit-là à 23 heures du nord de l’État de New York. La comète apparaîtra juste au-dessus des étoiles moyennement brillantes Tania Australis et Tania Borealis, qui forment les pattes arrière d’Ursa Major. Le bol de l’astérisme de la Grande Ourse est en haut au centre. (Crédit d’image: application SkySafari)

De notre point de vue sur Terre, la comète se dirige vers le nord-ouest. La composante nord de ce mouvement amènera la comète à devenir circumpolaire pour les observateurs vivant au nord d’environ 41 degrés de latitude nord. Cela signifie qu’il ne tombera jamais sous l’horizon, mais qu’il restera trop près de l’horizon pendant la nuit – ce qui le rendra mieux visible uniquement pendant les périodes post-coucher du soleil et avant l’aube. Mieux encore, ce mouvement vers le nord soulèvera également la comète de près d’un pouce (ou 2 degrés) plus haut chaque nuit, ce qui rend la visualisation beaucoup plus facile.

Où est la comète NEOWISE

Cette semaine, la comète sera généralement située sous la Grande Ourse dans le ciel nord-ouest en début de soirée – environ deux diamètres de poing en dessous (ou 23 degrés) au sud-est des étoiles brillantes Dubhe et Merak, qui forment la partie inférieure du bol de la louche.

Une fois que le ciel s’assombrit, la comète deviendra observable – généralement après environ 21h45 dans votre fuseau horaire local, en fonction de votre latitude. À ce moment-là, il sera positionné à environ 1,5 diamètre de poing (ou 17 degrés) au-dessus de l’horizon nord-ouest, et en descendant vers la droite – vers le nord. Une fois que le soleil a complètement disparu sous l’horizon, vous pouvez commencer à balayer le ciel en toute sécurité à la recherche de la comète avec vos jumelles. Vers 23 heures, heure locale, la comète deviendra trop basse dans le ciel pour y voir clairement.

Pour ceux qui ont une meilleure visibilité vers le nord-est, la comète NEOWISE sera visible très bas dans le ciel, à droite de la Grande Ourse, représentée ici à 4h30 du matin, heure locale dans le nord de l’État de New York. (Crédit d’image: application SkySafari)

Vous pouvez utiliser des étoiles à l’œil nu à proximité pour vous aider à trouver la comète. Le 22 juillet, lorsque la comète sera la plus proche de la Terre, sa trajectoire la transportera juste au-dessus des étoiles de patte arrière d’Ursa Major (le «gros ours»), Tania Australis et Tania Borealis.

La comète quittera Ursa Major pour la constellation de Coma Berenices le 29 juillet – tout en diminuant sa luminosité. À un certain point, il deviendra trop faible pour être observé à l’œil nu, mais devrait rester visible dans les jumelles et les télescopes d’arrière-cour.

Pour ceux qui ont de meilleures lignes de vue vers le nord-est, la comète sera visible dans cette direction avant le lever du soleil, bien que la comète soit plus basse que le soir. Les meilleures vues devraient avoir lieu vers 4 heures du matin, heure locale. À ce moment-là, la comète sera positionnée très bas dans le ciel et en escalade – cette fois, à droite de Merak. Vérifiez les prévisions météorologiques du matin avant de régler votre alarme!

Le menu Rechercher dans SkySafari 6 a une catégorie appelée Brightest Comets. Appuyez sur une comète pour ouvrir une page d’informations qui comprend un lien pour afficher sa position dans le ciel. Une petite valeur de magnitude indique qu’un objet est lumineux. Plusieurs autres comètes beaucoup plus sombres se trouvent dans le ciel du soir à ce moment. (Crédit d’image: application SkySafari)

Utiliser une application pour trouver la comète NEOWISE

Les applications mobiles comme SkySafari 6 pour iOS et Android peuvent afficher la position de la comète NEOWISE dans le ciel à votre emplacement.

Dans SkySafari 6, appuyez sur l’icône Rechercher et sélectionnez l’option Comètes les plus brillantes. Recherchez l’entrée pour la comète C / 2020 F3 (NEOWISE) et appuyez dessus. (Il y a d’autres comètes nommées NEOWISE, alors assurez-vous de sélectionner celle qui inclut « F3 ».) La page d’information de la comète vous indiquera quand elle se lève et se couche à votre emplacement, ainsi que des faits supplémentaires à ce sujet.

Pour afficher la position de la comète dans le ciel à l’aide de l’application, appuyez sur l’icône Centre. Pour vérifier la visibilité de la comète là où vous vivez, appuyez sur l’icône Heure et réglez l’heure de l’application sur 22 h (Si la comète se cache derrière le panorama d’horizon intégré de l’application, entrez dans le menu Paramètres, choisissez Horizon et ciel, puis définissez le Option d’affichage de l’horizon sur la zone translucide.)

Vous pouvez régler l’heure et la date pour voir où se trouvera la comète dans le futur. Si la comète disparaît de l’écran, utilisez à nouveau Rechercher. L’application affiche une représentation améliorée de la queue de la comète – pour vous montrer dans quelle direction elle va pointer.

Si vous appuyez sur l’icône Localiser en mode Boussole, SkySafari affichera une flèche qui vous guidera vers la cible sélectionnée. (Crédit d’image: application SkySafari)

Si vous êtes déjà à l’extérieur avec votre appareil, vous pouvez utiliser le mode Boussole de l’application pour vous montrer où se trouve la comète. Réglez l’application sur l’heure actuelle. Appuyez sur l’icône Boussole, puis maintenez votre appareil vers le ciel et déplacez-le jusqu’à ce que la comète soit centrée sur l’écran. La vraie comète devrait maintenant être dans le ciel devant vous.

C’est une bonne idée de calibrer la boussole et les capteurs d’inclinaison de votre appareil en retournant votre appareil plusieurs fois et en le déplaçant dans un mouvement circulaire. Vous pouvez vérifier qu’il pointe avec précision en trouvant une étoile brillante – ou la planète brillante Jupiter, qui passera au-dessus de l’horizon sud le soir.

En mode boussole, la barre d’outils SkySafari 6 affichera une icône de localisation. Appuyez dessus pour invoquer une flèche qui indiquera dans quelle direction déplacer l’appareil.

Bonne chance dans votre recherche de comètes. Cela vaut la peine de faire l’effort de voir celui-ci. Il faudra peut-être un certain temps avant que nous ayons un autre visiteur brillant des confins glacés de notre système solaire.

Note de l’éditeur: Chris Vaughan est un spécialiste de la sensibilisation et de l’éducation du public en astronomie à AstroGeo, membre de la Société royale d’astronomie du Canada et opérateur du télescope historique David Dunlap Observatory de 74 pouces (1,88 mètre). Vous pouvez le joindre par e-mail et le suivre sur Twitter @astrogeoguy, ainsi que sur Facebook et Tumblr.

Suivez SkySafari sur Twitter @SkySafariAstro. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.