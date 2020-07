Rapport: Les kiosques et les aires de jeux PS5 augmentent dans les magasins de détail au Royaume-Uni

Nous sommes à environ quatre mois du lancement des consoles de nouvelle génération, et pour préparer les gens aux précommandes PS5 et permettre aux joueurs de enfin mettre la main sur le nouveau contrôleur innovant DualSense pour eux-mêmes, il semble que les kiosques et les aires de jeu PS5 commencent à monter, au moins dans certains points de vente au Royaume-Uni.

La rumeur provient d’une photo publiée par IRON CORE sur Twitter, qui dit que «les magasins de détail au Royaume-Uni reçoivent un kiosque / une zone sur le thème # PS5». L’aire de jeu semble suivre l’esthétique de la PS5 et du DualSense, en grande partie blanche avec des accents noirs et bleus. Bien que le magasin de détail exact ne soit pas mentionné, certaines réponses pensent que le design intérieur ressemble à Curry’s PC World, un détaillant d’électronique à grande surface au Royaume-Uni. La zone de jeu elle-même n’a pas encore de console PS5 avec contrôleur DualSense, et rien sur le kiosque ne dit spécifiquement «PS5», donc nous traitons toujours cela avec une certaine hésitation pour le moment.

Jetez un œil à l’image par vous-même:

les magasins de détail au Royaume-Uni reçoivent un kiosque / une zone sur le thème # PS5. pic.twitter.com/NzxFa8nXf8 – IRON CORE (@IronCoreGame) 21 juillet 2020

Avec les événements annulés cette année en raison de la pandémie et les joueurs ne seront probablement pas en mesure de mettre la main sur le contrôleur PS5 et DualSense lors d’expositions grand public et d’autres événements de jeu, il semble que Sony se contente de grands kiosques en magasin qui encourageront les gens à jouer. Nous avons déjà laissé entendre que le DualSense serait une énorme mise à niveau de nouvelle génération, mais qu’il devait également être ressenti pour vraiment comprendre ce que l’on ressent en jouant à un jeu en utilisant le nouveau contrôleur PS5. Ces aires de jeux donneront aux gens la possibilité de travailler sur le terrain.

À quelques mois de la date de sortie de la PS5, il n’est pas surprenant de voir la signalisation et les kiosques commencer à monter dans les magasins. Amazon a une page de destination PS5, Sony prépare son site de vente directe pour les commandes PS5, et il y a déjà plus d’un mois que les précommandes PS4 ont été mises en ligne par rapport à son lancement en 2013. Jusqu’à présent, c’est la seule photo ou preuve que ces kiosques commencent à augmenter, mais avec les matériaux pour construire les aires de jeux qui arriveront probablement dans les magasins, nous pouvons nous attendre à voir davantage de rapports de constructions similaires dans le monde alors que nous attendons que Sony annonce enfin quand les précommandes PS5 seront vivre.