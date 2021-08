Comment regarder le combat de l’UFC 265 Lewis contre Gane en direct ?

Diffusé depuis le Toyota Center de Houston, l’UFC 265 oppose le numéro deux Derrick Lewis à l’ancien champion TKO Ciryl Gane pour le championnat intérimaire des poids lourds. Il y a aussi un combat de championnat des poids coq féminin entre Amanda Nunes et Julianna Peña.

Comment regarder l’UFC 265 en direct en France

L’UFC 265 sera diffusé le 7 août 2021, exclusivement sur le service de streaming ESPN+ aux États-Unis. Cela inclut Lewis contre Ganes et Nunes contre Peña, ainsi que le match des poids coq entre Jose Aldo et Pedro Munhoz et le match des poids welters entre Vincente Luque et Michael Chiesa.

En France, le combat Lewis vs Gane peut être vu grâce au Pass Combat RMC Sport. Ce Pass Combat a un coût unique de 5€ et est sans engagement. Cela vous permettra d’assister au combat en direct ou en replay sur l’appli RMC Sport. Le combat aura lieu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août, plus précisément aux alentours de 3h du matin heure française. Il n’y a pas d’autres possibilités de voir le combat entre Cyril Gane et Derrick Lewis en France puisque RMC Sport détient les droits de diffusion du MMA dans l’hexagone.