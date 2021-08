Quand la suite de la saison 5 de Riverdale sortira-t-elle sur Netflix ?

in

Riverdale revient avec de nouveaux épisodes dans quelques jours seulement sur Netflix. Après un hiatus de près de 3 mois, les personnages principaux (désormais adultes) Archie Andrews, Jughead Jones, Lili Reinhart et Camila Mendes reviennent dans de nouveaux épisodes de la cinquième saison.

Quelle date de sortie pour la suite de la saison 5 de Riverdale sur Netflix ?

Les 10 premiers épisodes ont été diffusés jusqu’au 31 mars et, la partie 2 de la saison 5 sera disponible à partir du jeudi 12 août 2021 sur Netflix. Cela a un impact sur la diffusion internationale de Riverdale. En raison des contrats de diffusion, il doit d’abord terminer sa diffusion sur CW, puis être rediffusé sur la plateforme de streaming, Netflix. Il y aura donc 1 nouvel épisode chaque jeudi.

De quoi parlera la suite de Riverdale ?

La cinquième saison de Riverdale commence par les derniers jours des personnages principaux en tant qu’étudiants au lycée de Riverdale. Après l’obtention de leur diplôme et un saut dans le temps de 7 ans, la bande est réunie en tant que jeunes adultes, à la demande d’Archie Andrews et échappant à leur présent troublé. Le but est de sauver la ville de Riverdale des griffes du nouveau maire, Hiram Lodge.