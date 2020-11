Comment regarder MTG Zendikar Rising Championship

in

Trois jours de haut niveau Magie: le rassemblement terminera 2020 et le Zendikar Rising scission du 4 au 6 décembre. MTG Zendikar Rising Le championnat comportera une cagnotte de 250 000 $ à gagner.

Un total de 180 des meilleurs la magie joueurs du la magie Pro League, Rivals League et plusieurs événements de qualification organisés le Arène magique et En ligne participera à 14 épreuves suisses de compétition standard et historique. Les joueurs qui remportent 12 matchs gagnés seront qualifiés pour les huit premiers dimanche.

Le premier jour est composé de sept tournées suisses. Les trois premiers tours sont historiques suivis de Standard. Le deuxième jour contient huit tours répartis uniformément entre les deux formats. Chaque match est le meilleur des trois avec un chronomètre de 30 minutes pour les deux joueurs par match.

Les huit premiers seront disputés dans une fourchette à double élimination avec le match final joué comme une série de matchs au meilleur des trois. Le gagnant gagnera 15000 $ aux côtés du Zendikar Rising championnat divisé.

Une différence entre le Zendikar Rising Championnat et précédent la magie Les tournois eSports sont l’élimination des tirages intentionnels. Les joueurs doivent jouer à travers chaque match de chaque tour à leurs conclusions naturelles. Wizards énonce les nouvelles règles dans leurs informations aux invités que vous pouvez lire ici.

L’émission commence à 11 h 00 CT les vendredi, samedi et dimanche le la magie Chaîne Twitch.