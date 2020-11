Résultats de la course du Grand Prix F1 de Bahreïn

Par AP – Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a remporté un Grand Prix de Bahreïn entaché de crash où Romain Grosjean s’est en quelque sorte échappé avec seulement des brûlures mineures après que sa voiture ait explosé en une boule de feu.

Le Français de 34 ans a glissé hors de la piste à grande vitesse dans le premier tour et sa voiture Haas a pris feu après avoir été coupée en deux par une barrière.

Grosjean est sorti avec le feu rugissant derrière lui et son casque de course a brûlé. Il était conscient et stable, puis emmené en hélicoptère dans un hôpital militaire.

« Je pense que c’est un rappel pour nous et, espérons-le, pour les gens qui regardent que c’est un sport dangereux », a déclaré Hamilton.

Célébration en sourdine de Lewis Hamilton après avoir remporté le GP F1 de Bahreïn. (Getty)

L’équipe soulagée de Grosjean a déclaré que le conducteur n’avait que de légères brûlures aux mains et aux chevilles.

L’accident s’est produit avec Hamilton, sept fois champion de F1, devant Max Verstappen de Red Bull et Sergio Perez de Racing Point.

Hamilton, qui a obtenu son titre au GP de Turquie le 15 novembre, a été maîtrisé et n’a pas fêté sa victoire après être sorti de sa voiture, à part un bref coup de poing avec les pilotes Red Bull.

« C’était une image tellement choquante à voir … horrible. Cela aurait pu être bien pire », a déclaré Hamilton. « Je respecte les dangers de ce sport. »

Un énorme incendie engloutit la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Un commissaire de piste tente d’éteindre les flammes qui engloutissent la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Quelques instants après le redémarrage de la course environ 90 minutes plus tard, au 3e tour sur 57, il y a eu un autre incident lorsque Racing Point de Lance Stroll a coupé l’AlphaTauri de Daniil Kvyat et s’est retourné.

Stroll a plaisanté en disant qu’il était suspendu la tête en bas dans sa voiture avant de se tortiller. Le conducteur canadien n’a pas été blessé.

Kvyat a été impliqué dans les deux accidents, mais pas en faute.

Le premier accident s’est produit lorsque Grosjean a perdu l’adhérence et a glissé vers la droite, où sa roue arrière a coupé l’avant de la voiture de Kvyat et il s’est envolé dans la barrière.

« Au début, j’étais en colère qu’il m’ait retourné comme il l’a fait, mais cela a changé dès que j’ai vu les flammes et ce qui s’est passé dans mes miroirs », a déclaré Kvyat. « J’étais vraiment inquiet. C’était un moment effrayant. »

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

La 95e victoire record de Hamilton l’a vu terminer devant Verstappen, qui a remporté son 41e podium en carrière et un point bonus avec le meilleur tour.

Hamilton, 35 ans, avait l’air épuisé à la fin.

« C’est physique, cette piste a toujours été physique. Nous avons beaucoup de virages à grande vitesse, donc je le ressentais vraiment », a-t-il déclaré.

« J’ai réussi à lui répondre (Verstappen) quand j’en avais besoin, mais je glissais beaucoup là-bas et je n’étais pas vraiment sûr de savoir comment cela se passerait à la fin. »

Romain Grosjean est aidé à s’éloigner de la scène de son choc choquant lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

Perez semblait prêt à terminer troisième et à décrocher son 10e podium en carrière, mais son moteur a soufflé à trois tours de la fin et des flammes jaillissaient de l’arrière de sa voiture alors qu’il s’arrêtait sur le côté.

Cela a mis Alexander Albon de Red Bull à la troisième place devant les McLarens de Lando Norris et Carlos Sainz Jr tandis que son coéquipier Mercedes de Hamilton, Valtteri Bottas, n’était que huitième. L’Australien Daniel Ricciardo a terminé septième pour Renault.

Il y a une autre course à Bahreïn dimanche prochain – sur le circuit extérieur plus court de Sakhir – avant la fin de la saison de 17 courses à Abu Dhabi.

Hamilton a une énorme avance avec 332 points contre 201 pour Bottas et 189 pour Verstappen, qui peut encore rattraper Bottas.