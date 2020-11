Comment participer à l’événement Galactus Fortnite

in

Image via Epic Games

La fin de Fortnite Chapitre deux, la saison quatre est proche. Galactus, le Devour of Worlds, se dirige vers l’île de la bataille royale, prêt à consommer toute son énergie. L’événement unique Nexus War marquera la clôture de l’intrigue de la saison quatre et le début de la saison prochaine.

Il n’y a aucun moyen de savoir exactement ce qui se passera pendant l’événement, mais les joueurs se battront probablement ensemble contre Galactus pour essayer de l’empêcher de détruire Fortnitel’île de. Et peut-être que les fans découvriront le décor de la saison cinq en cours de route.

Voici ce que vous devez savoir Fortnite prochain événement de fin de saison.

Date et heure de l’événement en direct de Nexus War

Image via Epic Games

Il a fallu plus de trois mois pour que Galactus arrive enfin sur l’île, mais les joueurs n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps.

L’événement Nexus War débutera le 1er décembre à 15 h (heure de Paris).

Comment participer à Fortnite Événement Galactus

Epic Games vous recommande de télécharger le patch 14.60 pour vous assurer que tout se déroulera comme prévu. Le 1er décembre, connectez-vous à À condition de au moins 60 minutes avant le début de l’événement. La liste de lecture de l’événement devrait toutefois être mise en ligne 30 minutes avant l’heure de début.

Epic a «pris des mesures pour s’assurer que plus de personnes puissent assister à l’événement», mais n’a pas précisé combien de joueurs pourront rejoindre l’événement.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de chat vidéo en jeu récemment ajoutée et vivre la finale avec vos amis. Les joueurs PC, PS4 et PS5 peuvent utiliser l’application Houseparty pour parler et voir leurs amis tout en participant au combat ultime contre Galactus.