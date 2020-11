10 soldats clones les plus badass

Dans une armée où tout le monde marche, parle et agit comme vous, il est difficile de se démarquer.

Les clones ont été mentionnés pour la première fois dans A New Hope en 1977. Cependant, le public ne comprendrait pas pleinement cette référence avant la sortie de Attack of the Clones en 2002. Cloné en utilisant l’ADN du tristement célèbre chasseur de primes Jango Fett, la Grande Armée de la République était un fait partie du plan de Dark Sidious pour conquérir la galaxie.

Bien qu’il y ait eu quelques exceptions notables, les fans n’ont pas pu voir les clones briller jusqu’à ce que l’émission télévisée The Clone Wars soit arrivée sur les écrans de Cartoon Network. L’émission a exploré l’individualité des clones et comment ils s’efforçaient d’être différents des droïdes qu’ils combattaient.

Cela a remis en question l’idée que la guerre des clones n’était que deux armées indiscernables qui s’affrontaient. En donnant à chaque soldat sa propre personnalité et son propre look, distinguant ainsi visuellement chaque personnage les uns des autres en personnalisant leur armure en fonction de leur rang, de leur légion et même du général Jedi sous lequel ils ont servi, les clones ont toujours trouvé le temps de briller. Dee Bradley Baker a donné vie à chaque clone, exprimant chacun avec un flair différent de personnalité.

Mais quels soldats ont réussi à se démarquer le plus? Que ce soit leur personnalité, leur armure ou leurs héros, voici les soldats les plus durs de la Grande Armée de la République …