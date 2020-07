«  Comment mourir dans l’espace  » explore les dangers de l’astrophysique

La vie sur Terre peut sembler assez dangereuse, mais si vous demandez à l’astrophysicien Paul Sutter, elle est toujours plus sûre que partout ailleurs dans l’univers.

Sutter, un contributeur fréquent de Space.com , explore tous les dangers que l’univers offre dans son nouveau livre, « Comment mourir dans l’espace: un voyage à travers des phénomènes astrophysiques dangereux « ( Livres Pegasus, 2020 ).

Des éruptions solaires aux trous de ver, des trous noirs aux matière noire et des supernovas aux extraterrestres hostiles, Sutter aborde une foule de menaces astrophysiques, à la fois connues et théoriques. ( Lisez un extrait de «Comment mourir dans l’espace». ) Sutter s’est entretenu avec Space.com pour partager quelques faits saillants de l’écriture du livre. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Space.com: Comment ce livre est-il né?

Paul Sutter: Je voulais écrire ce livre parce que je voulais parler de certains vraiment cool astrophysique comme des étoiles qui explosent, des étoiles qui naissent et des trucs exotiques dès les premiers instants de la formation de l’univers. Mais pendant que j’écrivais, pendant que je faisais des recherches, j’ai réalisé que, wow, tout cela est assez énergique. Tout est assez méchant.

Aussi cool soit-il, je détesterais vraiment le visiter, car il y a de fortes chances que je meure. Et c’est devenu la genèse du fil conducteur de tout le livre: que l’univers soit beau, mais en fait, il est très, très dangereux.

Space.com: Comment avez-vous choisi les sujets à inclure dans le livre?

Sutter: Je savais dès le départ que je voulais adopter une approche évier de cuisine à ce sujet, où je voulais aborder autant de sujets différents que possible car c’est un univers incroyable et il se passe beaucoup de choses.

Chacun des sujets sur lesquels je pourrais creuser et écrire un livre entier, mais je voulais le faire de haut niveau, je voulais inclure beaucoup de choses et montrer les liens entre les choses, comment certains types de forces et de particules fonctionnent de manière très, très différente et de manière très similaire dans tout l’univers pour produire l’étonnante variété de dangers dans le univers .

Space.com: Quel était votre sujet préféré pour écrire et pourquoi?

Sutter: Oh, choisir un sujet préféré, c’est comme choisir un enfant préféré, ce que vous faites, mais vous n’en parlez à personne. C’était vraiment, vraiment amusant, je l’admets, d’écrire le chapitre sur trous de ver et expliquez comment les trous de ver ne fonctionnent pas réellement et qu’ils sont une très, très mauvaise idée, et devraient généralement être évités. C’était aussi très amusant d’explorer toutes les manières nuancées qui les étoiles meurent , et comment chacun est beau à sa manière et tragique à sa manière, et bien sûr dangereux à sa manière.

Space.com: Y a-t-il des sujets que vous avez envisagés et qui n’ont pas été retenus?

Sutter: Je pense que j’ai réussi à tout rentrer, même si quelque chose n’a pas son propre chapitre. Quand je suis tombé sur quelque chose de cool, je l’ai intégré dans un chapitre. Donc, au moins, il y a un aperçu général de tout.

Space.com: Qu’espérez-vous que les lecteurs retiennent du livre?

Sutter: J’espère que les lecteurs s’amuseront beaucoup, j’espère que les lecteurs en apprendront beaucoup sur l’univers et j’espère que les lecteurs resteront chez eux.

Space.com: Pouvez-vous nous en dire plus?

Sutter: Le tout premier chapitre du livre commence par le vide de l’espace et comment cela peut vous tuer immédiatement d’une manière très grotesque, et cela empire à partir de là. J’encourage donc tout le monde à profiter de notre univers à une distance très sûre.

Space.com: Y a-t-il des informations particulièrement amusantes sur lesquelles vous êtes tombé par hasard en recherchant et en écrivant le livre?

Sutter: J’ai écrit sur les trous de ver, j’ai déjà parlé des trous de ver, mais l’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment aimé écrire ce chapitre est que, lorsque j’ai lu papier après papier sur des trous de ver qui remontent, des années 1970 à nos jours, j’ai été étonné de voir à quel point les physiciens ont travaillé dur pour essayez de faire fonctionner les trous de ver et comment la nature ne nous laisse tout simplement pas et vous pouvez voir la frustration dans l’histoire des articles et c’était amusant de partager cette frustration.

Paul Sutter (Crédit d’image: Paul Sutter? Pegasus Bookes)

Space.com: Et c’est dans la dernière section du livre, celle sur les menaces spéculatives. Pourriez-vous parler un peu de cette section en général?

Sutter: C’était une section très amusante à écrire car une grande partie du livre était connue ou largement connue. Bien sûr, nous avons des questions sur tout, nous n’avons pas tout compris sur le fonctionnement de l’univers, mais nous savons généralement ce que disent les puissances, une éruption solaire ou une supernova. Et puis nous arrivons aux menaces spéculatives.

Si nous faisions un voyage intergalactique, je me suis senti obligé de parler de certaines de ces choses dont nous ne savons pas si elles existent, nous ne savons pas si elles vont être des menaces, nous ne savons pas si vous êtes va les rencontrer. Et donc ça m’a donné une chance, une opportunité de donner un peu plus de plaisir, d’être un peu plus fantasque, d’en parler extraterrestres , parler de cordes cosmiques, parler de sauter dans un trou de ver et explorer que c’est de la vraie recherche, c’est de la vraie science, mais c’est très hypothétique en ce moment.

Space.com: Qu’espérez-vous que les lecteurs retiennent de cette section?

Sutter: Ce que j’espère que les gens tireront des menaces spéculatives, c’est de reconnaître et d’apprécier que nous vivons dans un univers très vaste, très ancien et très mystérieux et que, oui, nous avons beaucoup appris en astrophysique, en cosmologie et en astronomie. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre et l’univers est tout à fait capable de nous surprendre.

Space.com: Qu’est-ce qui vous passionne actuellement dans l’espace?

Sutter: Comme je le dis au début du livre, tout ce que j’écris peut changer en un instant. Je suis personnellement très excité pour le prochain Télescope spatial James Webb , qui lancera un de ces jours, je suppose, et nous en dira beaucoup sur la formation des étoiles et la formation des planètes.

Je suis très enthousiasmé par les missions de chasse aux exoplanètes et la possibilité de vivre en dehors de la Terre. Je suis très excité pour des choses comme LIGO et la détection continue des ondes gravitationnelles et comprendre de plus en plus comment les trous noirs fonctionnent et ne fonctionnent pas et repoussent les limites de la physique connue.

En gros, tout ce qui se passe en astrophysique, je suis excité [for] sous une forme ou une autre.

Vous pouvez acheter « Comment mourir dans l’espace » sur Amazone ou Bookshop.org .

