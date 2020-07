Evgeny Stepanovich Kobytev: le visage d’un soldat après quatre ans de guerre, 1941-1945

Ces deux images sont présentées côte à côte au musée Andrei Pozdeev. La légende du musée se lit comme suit: «(À gauche) L’artiste Eugen Stepanovich Kobytev le jour où il est allé au front en 1941. (À droite) En 1945, à son retour». C’est le visage humain après quatre ans de guerre. La première image vous regarde, la seconde vous regarde.

En 1941, il était un jeune homme prêt à commencer sa vie créative en tant qu’artiste lorsque l’Allemagne a attaqué l’Union soviétique et il a dû rejoindre l’armée. Quatre ans plus tard, la différence sur son visage est frappante. Un visage maigre et fatigué, des rides profondes, un regard troublé, cet homme a été complètement changé après avoir été témoin de 4 ans d’une guerre sans règle sur le front de l’Est.

Evgeny Stepanovich Kobytev est né le 25 décembre 1910 dans le village de l’Altaï. Après avoir été diplômé de l’école pédagogique, il a travaillé comme enseignant dans les zones rurales de Krasnoïarsk. Sa passion était de peindre en particulier des portraits et des panoramas de la vie quotidienne. Le rêve d’une éducation artistique supérieure est devenu réalité en 1936 lorsqu’il a commencé à étudier à l’Institut d’art d’État de Kiev en Ukraine.

En 1941, il est diplômé avec distinction de l’institut d’art et était prêt pour une nouvelle vie artistique. Cependant, tous ses rêves ont été interrompus le 22 juin 1941 lorsque l’Allemagne nazie a attaqué l’Union soviétique. Le nouvel artiste est volontairement devenu soldat et s’est enrôlé dans l’un des régiments d’artillerie de l’Armée rouge. Le régiment était engagé dans une bataille acharnée pour protéger la petite ville de Pripyat, située entre Kiev et Kharkiv.

En septembre 1941, Kobytov est blessé à la jambe et devient prisonnier de guerre. Il s’est retrouvé dans un camp de concentration allemand notoire opéré à partir de Khorol, qui s’appelait «Khorol pit» (Dulag # 160). Environ 90 000 prisonniers de guerre et civils sont morts dans ce camp.

Construit sur le terrain de ce qui était autrefois une briqueterie, le camp de Khorol n’avait qu’une seule caserne; il était à moitié pourri et reposait sur des poteaux inclinés d’un côté. C’était le seul abri contre les pluies d’automne et les tempêtes. Seuls quelques-uns des soixante mille prisonniers ont réussi à s’y entasser. Le reste n’avait pas de caserne. Dans la caserne, les gens se tenaient fermement les uns contre les autres. Ils haletaient à cause de la puanteur et des vapeurs et étaient trempés de sueur.

En 1943, Kobytev a réussi à s’échapper de la captivité et a de nouveau rejoint l’Armée rouge. Il a participé à diverses opérations militaires à travers l’Ukraine, la Moldavie, la Pologne et l’Allemagne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a reçu la médaille du Héros de l’Union soviétique pour son excellent service militaire lors des batailles pour la libération de Smila et Korsun en Ukraine. Cependant, le Haut Commandement a refusé de lui décerner la médaille de la Victoire sur l’Allemagne, car sa carrière militaire était «gâtée» pour avoir été prisonnier de guerre.

Le regard de mille mètres

Il y a de fortes chances que, si vous lisez des informations sur les guerres et leurs effets sur les soldats, vous avez peut-être vu par inadvertance le «Thousand Yard Stare». Premier signe du trouble de stress post-traumatique (SSPT) dans de nombreux cas, il se définit comme «un regard vide ou non focalisé au loin, considéré comme caractéristique d’un soldat las ou traumatisé par la guerre», par les dictionnaires d’Oxford.

L’origine de la phrase vient de la publication par le magazine Time d’une peinture intitulée «Marines Call It That 2,000 Yard Stare», réalisée par l’artiste et correspondant de la Seconde Guerre mondiale Tom Lea, bien qu’elle ne soit pas explicitement appelée ainsi. La peinture est un portrait de 1944 d’un Marine à la bataille de Peleliu à Palau (théâtre du Pacifique).

Les signes les plus visibles chez une personne souffrant de SSPT sont l’introversion et l’absence de joie. Cette condition est caractérisée par des souvenirs fréquents et indésirables qui rejouent l’événement déclencheur. Les personnes atteintes de ce syndrome sont incapables de profiter des choses qu’elles auraient pu apprécier dans le passé.

Ils évitent la compagnie des autres et deviennent généralement plus passifs qu’avant. Ils souhaitent éviter tout ce qui déclenchera des souvenirs de l’événement traumatique. Une personne atteinte du SSPT peut sortir d’une conversation et paraître distante et renfermée. Ceci est connu parmi les soldats comme un «regard de mille mètres». C’est le signe que des souvenirs désagréables sont revenus les hanter.