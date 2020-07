Star Wars: The Old Republic est sur Steam et beaucoup de gens jouent

Enfin, EA a cédé et a permis à une grande partie de son vaste catalogue de jeux d’apparaître sur Steam. Depuis juin, des tonnes d’anciennes exclusivités Origin sont devenues disponibles à la vente via la vitrine de Valve, notamment Titanfall 2 et Les Sims 4. Maintenant, l’un des meilleurs jeux Star Wars et l’un de nos MMO préférés les a rejoints. Star Wars: The Old Republic est maintenant sur Steam, et il est toujours populaire.

Star Wars: The Old Republic est un MMO gratuit qui se déroule plus de 3000 ans avant la trilogie originale. C’est assez traditionnel en ce qui concerne les MMO, mais il a connu un total de sept extensions majeures depuis son lancement en 2011. Le dernier, Onslaught, est sorti l’année dernière et ajoute une quantité substantielle au trésor déjà énorme du jeu.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 16000 joueurs jouent actuellement à Star Wars: The Old Republic via Steam, à peine quatre heures après son lancement initial de Steam. Ce n’est pas si mal pour un MMO vieux de près d’une décennie et qui est antérieur à toute la nouvelle trilogie cinématographique.

Voici la bande-annonce classique de 2010, pour un voyage dans le passé:

The Old Republic est un jeu gratuit, comme mentionné ci-dessus, mais certaines fonctionnalités ne peuvent être obtenues qu’en vous abonnant. Les abonnements vont de 14,99 USD pour un pass de 30 jours à 77,94 USD pour 180 jours, et il existe également une devise payante appelée Cartel Coins disponible à la vente. Les abonnements et les pièces du cartel peuvent être achetés via Steam.

EA a plus de Star Wars en réserve pour nous: la date de sortie des Star Wars Squadrons inspirée de X-Wing est fixée au 2 octobre, et ce jeu n’aura pas de microtransactions.

