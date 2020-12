Comment les notes seront calculées pour les examens de l’année prochaine

Les étudiants du GCSE et du A-level recevront plus de soutien avant leurs examens de l’année prochaine, à la suite du fiasco des résultats de l’été.Les papiers seront notés plus généreusement que d’habitude, les élèves auront moins à mémoriser et des plans d’urgence seront mis en place pour les personnes qui manquent les examens en raison de la maladie. Bulletin d’information sur l’éducation: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les examens ne seront pas complètement supprimés – comme ils l’ont été au Pays de Galles – car ils sont aux gens la possibilité de montrer ce qu’ils peuvent faire ». «Je sais que les étudiants font face à des perturbations sans précédent dans leur apprentissage. C’est pourquoi les examens seront différents l’année prochaine, en prenant des mesures exceptionnelles pour s’assurer qu’ils sont aussi justes que possible », a-t-il déclaré. Comment les examens seront-ils notés l’année prochaine? Le ministère de l’Éducation a déclaré que les examens seraient notés en fonction des résultats de 2020 – qui ont été considérablement gonflés par rapport à 2019 en raison de la décision d’utiliser les notes évaluées par les enseignants. Le gouvernement a déclaré qu’il avait décidé de noter généreusement les examens parce que les étudiants en 2021 seraient en compétition pour des places universitaires avec de nombreuses personnes de la cohorte 2020. Cependant, le profil des notes attribuées dans chaque matière ne sera pas identique entre 2020 et 2021. Les étudiants protestent à la suite du fiasco des examens d’été (Photo: Getty) Le régulateur des examens Ofqual a déclaré que certaines matières en 2020 avaient connu d’énormes variations dans la notation. – par exemple, il y a eu une augmentation de 300 pour cent des notes A * pour l’informatique de niveau A et une augmentation de 216 pour cent des notes A * pour la musique. Ofqual a déclaré qu’en 2021, il essaierait plutôt d ‘«égaliser» les différences observées entre les matières en 2020, ce qui rendrait probable que les meilleures notes chuteront dans des matières comme l’informatique et la musique. Le DfE a également déclaré qu’il y aurait des «adaptations» des qualifications professionnelles et techniques pour assurer la parité avec les GCSE et les niveaux A. Que faire si je manque un examen pour cause de maladie ou d’isolement? Si un étudiant passe au moins un de ses papiers dans un sujet donné mais manque le reste en raison de la maladie ou de l’isolement, ils recevront une note en fonction de ce qu’ils ont pris. S’ils manquent tous leurs examens dans une matière, ils pourront passer une copie de sauvegarde dans la première quinzaine de juillet. Dans le cas extrême où un élève manque ses examens et ne peut pas prendre la copie de sauvegarde, il obtiendra une note «validée» évaluée par l’enseignant. Dans le cadre de ses mesures, le DfE a déclaré que les étudiants cliniquement vulnérables auraient la possibilité de passer leurs examens à domicile si le coronavirus restait répandu au printemps prochain. Cela serait administré par une forme de «surveillance à domicile», a-t-il déclaré. Quelles autres mesures de soutien sont en place? Les étudiants recevront un préavis de certains domaines thématiques pour cibler leur révision, ainsi que des aides à l’examen, telles que des feuilles de formules en sciences, pour réduire la quantité d’informations à mémoriser. Les informations sur les sujets ne seront pas divulguées avant la fin du mois de janvier pour s’assurer que les écoles continuent de couvrir l’ensemble du programme. Un groupe d’experts sera chargé d’examiner «l’apprentissage différentiel» afin de faire des recommandations sur la manière dont la variation du niveau de perturbation de Covid dans différentes régions du pays peut être traitée. Je comprends que le groupe pourrait examiner des idées telles que la question de savoir si les étudiants qui ont subi des perturbations importantes devraient recevoir un astérisque à côté de leurs résultats afin que les collèges, les universités ou les employeurs puissent leur accorder une attention particulière.