Une collection d’œuvres d’art et de séries époustouflantes – / Film

Le mandalorien fait Guerres des étoiles histoire en tant que première série télévisée en direct. Vous pouvez maintenant découvrir comment le projet s’est développé chez Lucasfilm en tant que l’un des premiers programmes originaux sur Disney + grâce à L’art du mandalorien. Le livre contient non seulement de nombreuses illustrations conceptuelles qui montrent l’évolution du développement des personnages, des décors, des armes, des extraterrestres et plus encore de la première saison de Le mandalorien, mais il explore également le début de la série et les détails des coulisses de chacun des huit premiers épisodes.

L’art du mandalorien est écrit par Phil Szostak, Lucasfilm’s directeur artistique créatif et auteur des livres d’art pour le réveil de la force, Le dernier Jedi, La montée de Skywalker, et Solo: une histoire de Star Wars. Tout comme ces livres, il s’agit d’un regard fascinant et en profondeur sur l’art utilisé pour donner vie à la série avec de nombreuses perspectives d’initiés et des informations à approfondir. Cependant, les fans pourraient être déçus de voir que malgré le fait que la première saison de Le mandalorien couvre la longueur de deux Guerres des étoiles films, le livre ne fait pas le double de la taille de leurs compagnons.

Toutefois, L’art du mandalorien couvre beaucoup de terrain dans la création de cette Guerres des étoiles séries. Cela commence par revenir à l’original Guerres des étoiles trilogie et la création du mystérieux Boba Fett, qui sert évidemment d’inspiration au personnage titulaire de l’émission, non seulement dans son apparence, mais aussi dans la manière dont le chasseur de primes connu sous le nom de Din Djarin se porte. Au début, une grande partie de l’art conceptuel réutilise simplement l’armure de Boba Fett, y compris la grosse bosse sur son casque, simplement parce qu’il a fallu des producteurs exécutifs. Jon Favreau et Dave Filoni un peu de temps pour comprendre comment différencier correctement The Mandalorian du personnage que les fans avaient appris à aimer après ses débuts sur grand écran en L’empire contre-attaque.

Dans le livre, il y a des centaines de morceaux de Le mandalorien art conceptuel. Certains que vous reconnaîtrez comme des pièces figurant dans le générique de fin de chaque épisode lors de leurs débuts sur Disney +. Mais il y a des œuvres encore plus détaillées et fascinantes que vous n’avez jamais vues auparavant, certaines étant riches et complètes de deux pages sur lesquelles vous pourriez même être obligé de courir les doigts avec admiration. Beaucoup de ces images sont accompagnées d’un aperçu supplémentaire des artistes et d’informations sur ce qui a inspiré leur travail, que ce soit le Lone Wolf and Cub manga, les films d’Akira Kurosawa, d’innombrables westerns classiques ou le familier Guerres des étoiles esthétique créée par l’artiste légendaire Ralph McQuarrie.

En plus de ces pièces, encore plus d’œuvres d’art sont collectées pour mettre en évidence différentes versions de personnages, de véhicules et de décors. Par exemple, il y a une petite diffusion avec des conceptions alternatives pour le navire de Mando, le Razor Crest. Le livre révèle que l’inspiration pour l’ambiance générale du navire est venue de l’amour de Favreau pour le A-10 Thunderbolt «Warthog», un bimoteur à double flux, avion à réaction à voilure droite et chacune des différentes approches du navire ont emprunté des éléments de cet avion réel jusqu’à ce qu’ils se soient installés sur la conception vue dans le spectacle. Il y a des dizaines d’anecdotes comme celle-ci de la part des nombreux artistes qui ont travaillé sur le film, accompagnées d’images qui montrent l’évolution de leurs concepts et de leurs designs, expliquant les variations subtiles entre chacun et la motivation derrière eux.

Si vous vous demandiez à quoi aurait ressemblé le personnage de Carl Weathers, Greef Karga, s’il avait fini par être un extraterrestre Weequay comme prévu à l’origine, vous avez un aperçu du design. Si vous voulez mieux voir les différents Mandaloriens de la forteresse secrète des chasseurs de primes sur Nevarro, une collection d’illustrations révèle les variations d’armure. Cela inclut une variété de looks alternatifs pour The Armorer, avec des conceptions de casques sauvages et uniques qui sont considérablement différentes de ce qui a abouti à la série. Il en va de même pour les conceptions inutilisées des Stormtroopers déclassés, dont certains recouvraient l’armure blanche traditionnelle avec plus d’équipement. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Bien que de nombreuses images du livre soient de nature cinématographique et artistique, il y a aussi des œuvres d’art qui deviennent plus techniques et détaillées, principalement au profit des autres départements de la production qui doivent créer des accessoires et des décors. Pour les cosplayers qui souhaitent voir de près certaines armures, armes et autres accessoires, ce livre sera probablement un outil précieux dans la création de votre prochaine garde-robe de convention de culture pop (mais peut-être pas autant que le prochain. Le guide visuel ultime mandalorien à venir en juillet 2021).

Pendant ce temps, certaines de mes pièces préférées dans le livre sont les esquisses plus simples créées par Dave Filoni afin d’illustrer (sans jeu de mots) les idées dans sa tête. Vous verrez un croquis de cahier du casque de Boba Fett avec l’équivalent d’un slogan qui sert essentiellement de pitch de base pour la série, et il y en a beaucoup plus tout au long du livre. Une autre série de croquis de Filoni montre les premières idées de The Child où il a reçu une petite queue de cheval ressemblant à un samouraï, tout comme l’enfant de Lone Wolf and Cub, et si vous voulez voir tous les différents designs que l’équipe a traversés avant de choisir le petit gars que nous avons vu dans la série, vous ne serez pas déçu.

S’il y a un domaine où L’art du mandalorien peut manquer un peu, c’est dans les détails de production du spectacle lui-même. Ce n’est pas tout à fait inattendu puisque ce livre s’appelle L’art du mandalorien et pas La fabrication du mandalorien. Chaque épisode reçoit une description d’une page indiquant certains détails de l’ensemble, mais ces sections retracent principalement ce que les fans ont déjà appris de la série documentaire. Galerie Disney: Le Mandalorien sur Disney +. Si vous n’avez pas vu cette série, cela vaut la peine de plonger avant ou après avoir lu ce livre.

Dans l’ensemble, comme ce livre sort un an après le début de la série, il comprend beaucoup plus de détails de spoilery que la plupart des autres Guerres des étoiles livres d’art. Mais il y a toujours un élément de spoilery de la série qui n’est pas exploré autant que je l’aurais souhaité. Le sabre noir n’est présenté que dans trois œuvres d’art, et ils n’apparaissent qu’après l’index du livre et les remerciements sans presque aucune idée des artistes. Il y a une pièce qui fournit le regard le plus détaillé sur la poignée de sabre noir que nous avons vue, mais il aurait été bien de voir plus d’œuvres d’art axées sur la célèbre arme, en particulier compte tenu de son importance dans Guerres des étoiles traditions.

Mais au-delà de ça, Guerres des étoiles les fans à la recherche d’un excellent livre de table basse qui regorge d’art conceptuel étonnant de Lucasfilm seront plus que satisfaits du contenu de ce livre. Et puisque ce n’est que pour la première saison de Le mandalorien, c’est excitant de savoir que nous aurons probablement un livre comme celui-ci pour chaque saison qui suivra. Et compte tenu de tout ce qui s’est passé dans la deuxième saison jusqu’à présent, le prochain livre aura des illustrations encore plus étonnantes.

L’art du mandalorien (saison 1) est disponible à l’achat dès maintenant.

