Où acheter le pistolet à eau le plus puissant du monde de David Dobrik – comment s’appelle-t-il? – .

David Dobrik a acheté le pistolet à eau le plus puissant du monde, et il l’a montré sur TikTok. Maintenant, tout le monde veut essayer, alors où pouvez-vous l’acheter?

Tout le monde est coupable d’avoir acheté quelque chose simplement parce qu’il l’a vu sur TikTok. Récemment, une paire de leggings d’Aerie est devenue virale sur l’application, et ils se sont complètement vendus après que tout le monde a commencé à les acheter.

Avec plus de 24 millions d’abonnés sur l’application de médias sociaux, David Dobrik venait peut-être de lancer la prochaine grande tendance TikTok après avoir acheté le pistolet à eau le plus puissant du monde, et cela avait l’air assez impressionnant.

Alors comment ça s’appelle? Et où pouvez-vous l’acheter?

Photo de Steven Ferdman / Getty Images

David Dobrik achète le pistolet à eau le plus puissant du monde

La star de YouTuber et des médias sociaux, David Dobrik, s’est rendue à TikTok mercredi 2 décembre pour montrer son nouvel achat, le pistolet à eau le plus puissant du monde.

Dans la vidéo, il a déclaré: « C’est la neuvième partie des choses que j’ai achetées juste à cause de TikTok, et c’est le pistolet à eau le plus puissant du monde. »

Il a ensuite montré le pistolet à eau, qui a un pourcentage numérique sur le dessus qui montre combien d’eau il vous reste dans le pistolet.

Ensuite, il tire de l’eau sur différentes personnes, montrant exactement la force du jet d’eau.

Si vous avez vu le TikTok de David et que vous souhaitez également acheter le pistolet à eau, il s’appelle le pistolet à eau SpraOne.

Il est disponible en deux couleurs, bleu et rouge, et se vend à 139 $ pour un ou 249 $ pour un ensemble de deux.

Le pistolet à eau peut être acheté sur le site officiel de SpyraOne où vous pouvez obtenir la livraison gratuite aux États-Unis et en Europe. Il est également disponible sur de nombreux détaillants en ligne comme Amazon et eBay.

Achetez le pistolet à eau SpyraOne ici.

Les fans réagissent au pistolet à eau le plus puissant du monde

La vidéo a eu 11,9 millions de vues et 2,5 millions de likes en seulement 11 heures, et elle est devenue virale sur l’application.

Dans les commentaires, les fans ont commencé à réagir à la vidéo et il est prudent de dire que tout le monde est obsédé par le pistolet à eau SpyraOne.

«Je viens de passer une commande, vous m’avez convaincu», a déclaré un intervenant.

Un autre a déclaré: « Mais la question est de savoir où en acheter un? »

« Wow c’est tellement cool, s’il vous plaît poster un vlog », a déclaré un autre.

SpyraOne va sûrement obtenir beaucoup de ventes supplémentaires après la vidéo TikTok de David!

