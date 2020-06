Comment le teaser de la saison 5 de Lucifer annonce la saison 6

(ABC / Rick Rowell) JOELLE, BEN HIGGINS

The Bachelor: Greatest Seasons Ever revisits Ben Higgins’s season!

Le baccalauréat: les meilleures saisons de tous les temps débute cette semaine en présentant (ou réintroduisant le monde) à Ben Higgins. Son introduction était pleine de gens complimentant son caractère. Nous avons revécu certaines des entrées de limousine, y compris JoJo Fletcher portant un masque de licorne, la dame de poulet et les jumeaux, Haley et Emily Ferguson. Le reste de l’épisode s’est concentré sur les dates et comment certaines femmes se débrouillaient maintenant.

Les femmes de la saison de Ben Higgins

La première date que nous avons examinée était avec Caila Quinn. Ben et Caila ont fait un tour en ville avec Kevin Hart et Ice Cube comme passagers. Le groupe a acheté des fleurs en bordure de route et est entré dans un magasin d’alcools avant de partager un bain à remous. Leur chimie était évidente dès le début.

La prochaine dame que nous avons vue était Jubilee Sharpe. L’épisode nous a fait revivre leur conversation de cœur à cœur qui a fait passer leur relation au niveau supérieur. Ben a complimenté Jubilee en disant qu’elle était une femme forte.

La saison de Ben a eu de nombreuses dates de groupe amusantes, y compris quand ils sont allés nager avec des cochons dans les Caraïbes. Mais les cochons n’étaient pas aussi paisibles que tout le monde l’espérait.

Une autre femme en vedette dans cet épisode de Le baccalauréat: les meilleures saisons de tous les temps était Lace Morris, qui fut la première à embrasser Ben. Elle était une épave émotionnelle dès la première nuit. Peu de femmes l’aimaient, car elle avait peut-être trop bu. Elle a confronté Ben à propos de ne pas la regarder suffisamment pendant la cérémonie des roses. Finalement, ses émotions l’ont emporté et elle a décidé de quitter la maison. La vidéo de Chris Harrison a discuté avec elle et elle a dit qu’elle allait devenir une personne complètement différente maintenant.

Ensuite, la méchante de la saison, Olivia Caridi, qui a reçu la première impression de rose. Personne dans la maison n’aimait Olivia et ils ont célébré son départ. Ben a laissé Olivia échoué sur une île isolée. Harrison l’a interviewée, et elle a su qu’elle s’était auto-détruite quand elle a vu les sentiments de Ben envers son plongeon. Elle a été très blessée lorsqu’elle a regardé la saison lors de sa première diffusion. Ben a rejoint le chat vidéo et s’est excusé auprès d’elle. Harrison l’a accueillie à nouveau Le célibataire famille et lui a donné une invitation ouverte à rejoindre le paradis.

Le temps de Ben avec Amanda Stanton a été précieux. Amanda est la mère célibataire de deux filles. Elle partageait tellement de ses filles avec lui. Amanda a déclaré qu’aucun de ses petits amis n’avait jamais rencontré ses filles, mais elle avait laissé Ben les rencontrer lors de son rendez-vous dans sa ville natale. Mais leur temps s’est terminé après les villes natales.

Les trois dernières femmes de Ben étaient Caila, JoJo et Lauren Bushnell. Caila a été la première à rentrer chez elle parce que Ben ne pouvait pas dire qu’il l’aimait en retour. Ils ont eu un au revoir émotionnel, puis elle a rejoint Harrison en vidéo. Caila se porte bien maintenant en tant que blogueuse lifestyle à New York – et elle est fiancée!

Harrison s’est également entretenu avec Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes lors du segment «Baccalauréat en quarantaine» de Le baccalauréat: les meilleures saisons de tous les temps. Ils parcourent le monde en van depuis leur départ Baccalauréat au paradis ensemble. Les deux ont embrassé les voyages, mais ils ont aussi un appartement en Californie. Dean avait une bague au doigt et Harrison a demandé s’ils étaient mariés. Dean a dit qu’il était attaché à Caelynn, mais qu’ils n’étaient pas officiellement mariés. Ils ont dit qu’ils laisseraient Harrison officier leur mariage s’ils décidaient de faire participer le gouvernement.

Ben a choqué BachelorNation en disant à JoJo et à Lauren B. qu’il les aimait. Les deux femmes étaient incroyablement heureuses, mais finalement Ben a choisi de proposer à Lauren B., pas JoJo, qui a continué à trouver l’amour pendant son temps en tant que Bachelorette. La rupture de Ben et Jojo était pour le moins navrante.

À la fin de la nuit, Harrison et Ben ont de nouveau bavardé. Ils ont discuté de la façon dont Ben a pris sa décision de proposer à Lauren B. Ils n’ont finalement pas travaillé, mais Ben est maintenant fiancé à quelqu’un en dehors de Bachelor Nation, Jessica Clarke. Leur chimie était forte à la caméra. Leur histoire de proposition était adorable. Puis, avant de terminer la conversation, Ben a présenté à Jessica une rose qu’elle a acceptée avec plaisir.

L’épisode de la semaine prochaine de The Bachelor: Greatest Seasons Ever est la saison de JoJo de The Bachelorette.

