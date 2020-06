12 raisons pour lesquelles les suites de Star Wars ne sont pas aussi mauvaises que vous le pensez

La trilogie Sequel de Star Wars est maintenant terminée et, tout comme la trilogie controversée de Prequel de George Lucas, elle a été très conflictuelle parmi le fandom de Star Wars.

En fait, chaque fois que vous vous promenez dans le paysage numérique d’Internet, il devient de plus en plus difficile de trouver quelqu’un avec quelque chose de particulièrement agréable à dire sur ces films. C’est non seulement malheureux, mais en fait plutôt surprenant.

La trilogie Star Wars Sequel n’est pas parfaite. Ce n’était pas planifié correctement, il est plein de trous dans l’intrigue, les personnages originaux étaient aléatoires et The Rise of Skywalker était une étape notable par rapport aux deux films précédents, mais aucune trilogie n’est parfaite.

Pour la plupart, il s’agit sans doute d’une très bonne trilogie à succès. Évidemment, ce n’est pas aussi bon que la trilogie originale, mais il a une réalisation cinématographique brillante, un jeu merveilleux et un excellent récit intéressant (surtout). Alors, pourquoi ces films ont-ils autant de haine?

De plus, certains soutiennent maintenant que les préquelles sont meilleures que les suites. Maintenant, les Prequels sont parfaitement OK mais meilleurs que les Sequels? Vraiment?

Laissez la poussière se déposer, puis essayez à nouveau ces films. Les chances sont que vous serez agréablement surpris et voici pourquoi …