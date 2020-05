Comment la vraie vie de SUPERMAN contre le KU KLUX KLAN a été introduite dans la bande dessinée après plus de 70 ans

Crédits: Gurihiru (DC)



Gene Luen Yang a été surpris quand il a découvert que «Clan of the Fiery Cross», la série radio désormais légendaire de Superman des années 1940 qui avait aidé à vaincre le Ku Klux Klan, n’était jamais adaptée aux bandes dessinées.

Il en est résulté Superman écrase le Klan, l’histoire de Yang et du couple artistique Gurihiru qui modernise l’histoire pour le public d’aujourd’hui.

La semaine prochaine, DC publiera une collection de l’histoire, qui recueille les trois numéros originaux publiés l’année dernière. Et Yang dit qu’il écrivait toujours l’histoire avec une édition collectée à l’esprit – et espérait atteindre un public de niveau moyen et jeune adulte.

Yang est bien connu des fans de DC pour avoir écrit divers livres de Superman, bien qu’il ait une bibliographie variée pleine de romans graphiques pour tous les âges. Newsarama a parlé à Yang de Superman écrase le Klan pour en savoir plus.

Newsarama: Gene, revenons à la genèse de l’histoire. D’où venait l’idée?

Gene Luen Yang: J’ai d’abord entendu parler de l’émission de radio originale du livre Freakonomics. Il contient un chapitre sur l’histoire du « Clan de la Croix de Feu ». Les auteurs l’utilisent pour illustrer le pouvoir de l’histoire, sur la façon dont cette histoire fictive sur un gars dans une cape finit par détruire une organisation du monde réel, affectant au moins leurs membres.

Et j’ai lu dans ce livre que, au centre de toute l’action, se trouvait cette famille sino-américaine. Donc, ça a toujours été dans mon esprit.

J’ai fini par recevoir, il y a un super livre qui s’appelle Superman contre le Ku Klux Klan par Rick Bowers, qui est tout à ce sujet. C’est un livre pour jeune adulte, et je l’ai lu avec mon enfant quand il était en cinquième année.

Il y a quelques années, j’ai eu un déjeuner avec Marie Javins, qui a fini par être la rédactrice en chef du livre. Et nous battions autour des idées, et celle-ci est venue.

La chose à propos de cette histoire – l’histoire originale de la radio – est l’une des histoires de Superman les plus célèbres, mais elle n’a jamais été présentée dans des bandes dessinées. Vous savez, je l’ai cherché et j’ai été un peu surpris. C’est une histoire tellement importante.

Je me sens vraiment chanceux que DC ait dit oui, et Gurihuru et moi avons pu le faire.

Nrama: Donc, dans cette histoire, vous avez un peu changé les choses pour le moderniser – la famille reçoit un peu plus d’attention, non?

Yang: Dans l’émission de radio originale, la famille sino-américaine avait des rôles assez importants dans les premiers épisodes, puis finalement, ils se sont éloignés et sont tombés à l’arrière-plan. Ils faisaient donc partie de l’incident déclencheur, mais leur rôle actif a en quelque sorte diminué au fil des épisodes.

Dans la famille, il y a quatre membres. Il y a un père, une mère, un frère et une sœur. Dans l’émission de radio originale, seuls le père et le frère reçoivent des noms et des rôles parlants. Nous ne connaissons la mère et la sœur que parce qu’elles sont mentionnées dans une seule ligne de dialogue.

Donc, lorsque nous parlions d’adapter cela aux bandes dessinées pour un public plus moderne, nous avons parlé de peut-être le recentrer afin que différentes voix puissent être entendues.

L’un des espaces vides de l’émission de radio originale était cette sœur. Nous ne savons rien d’elle. Nous savons juste qu’elle existe – nous ne connaissons ni son nom ni rien.

Donc, finalement, nous avons décidé de l’utiliser comme l’un des personnages POV, comme l’un des personnages principaux.

Je pense que ce que j’essayais de faire avec ça, c’est… une des choses que j’aime vraiment chez Superman, c’est qu’il se situe entre deux cultures. Il est entre, comme, cette culture américaine – il est une sorte d’icône américaine – mais il est aussi un étranger. Il n’est pas seulement d’une autre culture, mais d’une autre planète. Il doit jongler avec ces deux choses.

Mes histoires préférées de Superman en ont des indices, mais je ne sais pas si je les ai jamais vues explorées en profondeur. Et je pensais qu’avoir Superman jouer contre ce gamin serait un excellent moyen de le faire.

Nrama: L’histoire se déroule toujours dans la période de l’émission de radio, non?

Yang: Yeah Yeah. Je suis tellement reconnaissant que DC nous laisse garder cette période. L’émission de radio originale est sortie en 1946 et nous avons pu garder ce temps. J’y pense dans une perspective très chinoise. Dans la culture chinoise, les événements actuels sont parfois si douloureux à parler qu’il est plus facile de le faire à travers des histoires fictives ou des histoires du passé. Cela semblait être une bonne stratégie pour aujourd’hui, d’utiliser une histoire des années 40 pour parler de l’actualité.

Nrama: L’incident qui déclenche l’histoire est le même que cette émission de radio originale?

Yang: Oui, cette partie est la même. Dans l’original, Tommy – le fils de la famille sino-américaine – rejoint une équipe de baseball dans un centre communautaire local. Il a une altercation avec cet autre enfant qui finit par être le neveu de l’un des dirigeants du Klan. Et puis le Klan brûle une croix sur la pelouse de la famille sino-américaine.

Nrama: Quelle a été votre collaboration avec Gurihuru pour ce projet?

Yang: C’était super. Gurihuru est deux de mes artistes préférés travaillant dans la bande dessinée aujourd’hui. Elles portent un seul nom, mais ce sont en fait deux femmes basées au Japon. Nous avons travaillé ensemble sur Avatar: le dernier maître de l’air pour Dark Horse et Nickelodeon. Et je savais, juste à partir de cette expérience, qu’ils étaient des artistes de classe mondiale.

Si vous regardez les pages réelles, nous avons parlé assez tôt de la façon dont nous voulions que ce livre ressemble à un croisement entre ces dessins animés classiques de Fleischer Studios Superman et les mangas modernes. Et je pense juste qu’ils l’ont totalement cloué. Ils sont tellement bons.

J’ai l’impression qu’ils sont sous-estimés. Ils ont des légions de fans. Je pense toujours qu’ils sont sous-estimés, juste pour leur qualité.

Le livre a également été écrit par Janice Chang. Elle travaille dans l’industrie depuis un certain temps maintenant. C’est une sorte de légende dans le monde du lettrage. Elle a écrit le strip quotidien de Spider-Man avec Stan Lee pendant très longtemps. Et nous avons travaillé ensemble sur un autre projet appelé Le héros de l’ombre, qui se déroule à la même époque. J’étais ravi. J’étais ravi de la faire embarquer également.

Nrama: Maintenant que cette histoire est collectée, y a-t-il des extras dans le livre?

Yang: Oui, il y a un essai qui est finalement assemblé. L’essai a été divisé en trois pour les numéros individuels, mais maintenant tout est ensemble.

Et dans cet essai, nous avons des photos qui l’accompagnent. L’une des photos montre un soldat sino-américain de la Seconde Guerre mondiale. Il est en fait le grand-père d’un de mes amis. Et puis un autre montre un soldat afro-américain qui est le beau-père d’un de mes anciens collègues enseignants. Et ils ont juste des histoires incroyables.

Cette période – les années 30 et 40 où les super-héros sont nés – l’Amérique était juste pleine de ces histoires vraiment intenses.

Nrama: Lorsque l’histoire a été publiée pour la première fois, pensiez-vous à l’édition collectée et comment ce serait quelque chose à lire avec les jeunes, comme vous l’avez décrit précédemment?

Yang: Oui oui. Je me considère plus comme un auteur de romans graphiques qu’un auteur de bandes dessinées. J’adore vraiment travailler sur des bandes dessinées en série, mais je pense que – je suis probablement mieux connu pour mes romans graphiques. C’est donc le premier vrai roman graphique de Superman sur lequel j’ai pu travailler.

Je pensais principalement à ce public de niveau intermédiaire et YA. Avant cela, j’ai fait une autre série de niveau intermédiaire appelée Codeurs secrets. Je dois faire toutes les visites scolaires pour ça. Et j’ai pu passer du temps avec ces élèves de niveau intermédiaire – comme les troisième, quatrième et cinquième élèves. C’était génial. J’ai donc pensé à eux en écrivant ceci.