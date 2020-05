L’ancienne liste d’emplois alimente la spéculation sur la suite Horizon Zero Dawn

En novembre 2019, une liste d’emplois pour un artiste technique de la végétation aux Guerrilla Games a attiré beaucoup d’attention en ce qui concerne Horizon Zero Dawn spéculation. Cette même liste a refait surface. Un certain nombre de points de vente et de fans sont particulièrement attentifs à la note sur les efforts d’une équipe de guérilla pour fournir des «graphiques de référence». Encore une fois, ce détail n’est pas vraiment nouveau. Cependant, il existe une ride notable. Depuis le 6 mai au moins, Horizon a toujours reçu une mention directe dans le plan de la liste des emplois, mais maintenant, le nom est introuvable.

Le 6 mai, Respawn First éditeur Sikandar Mahmood a tweeté une capture d’écran de la liste originale des artistes de la végétation technique. Comme vous le remarquerez, Horizon’s le nom apparaît à la fin de la première phrase. Encore une fois, il ne reçoit aucune mention du tout dans la publication actuelle sur le site Web de Guerrilla Games.

Voir la capture d’écran ci-dessous, gracieuseté de Sikandar Mahmood sur Twitter:

Le premier paragraphe de la liste actuelle se lit actuellement comme suit:

Au sein de Guerrilla, nous avons quatre équipes dédiées à la création d’environnements magnifiques. Une équipe se concentre sur la création d’une végétation luxuriante et magnifique. Nous construisons ces modèles 3D à partir de zéro, afin que nos équipes mondiales d’habillage puissent offrir à notre monde immersif des graphismes de référence.

Tout le monde peut deviner pourquoi le studio a décidé de modifier la publication maintenant. Cela est particulièrement vrai, car il n’est pas clair si Guerrilla a supprimé et remplacé la liste au cours des sept mois qui ont suivi la dernière tournée.

D’autres rumeurs et indices sur l’avenir de la nouvelle franchise RPG de Guerrilla circulent depuis des mois. La plus récente de ces nouvelles a fait surface dans un rapport de la Chronique des jeux vidéo, qui affirmait Horizon’s la suite peut comporter un composant coopératif. Ce même rapport affirme en outre que le suivi sera «gigantesque» en termes de portée.

