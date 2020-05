Comment Joao Felix peut confondre les difficultés de l’Atletico Madrid au retour de la Liga

Le bruit de fond a enveloppé Joao Felix.

Le nouveau «Golden Boy» de l’Atletico Madrid a régulièrement perdu son éclat tout au long de 2019/20 après un changement de référence de 126 millions d’euros de Benfica et une pré-saison stellaire.

Cela faisait de lui un sujet de conversation passionné. Les conjectures sur l’incapacité d’un jeune de 20 ans à répondre à des attentes précipitées susciteront toujours un vif intérêt.

L’arrêt forcé de mars en raison du Coronavirus a contribué à ralentir la dissection d’un talent qui a enregistré, décevant, six buts et deux passes décisives en 28 matches. Le volume, cependant, est sur le point d’augmenter lorsque la Liga revient pour le sprint de 35 jours prévu par le président Javier Tebas à partir du 12 juin.

Un test déterminant vous attend.

L’ancien meneur de jeu du Real Madrid et des Pays-Bas, Rafael van der Vaart, a rejoint un chœur en février à la tactique brutaliste de Diego Simeone, racontant Ziggo Sport que Felix est «dans le mauvais club et sous le mauvais entraîneur». Mots endurcis d’une figure qui n’est pas étrangère à la lutte présentée en faisant correspondre les exigences célestes d’un jeune âge.

Simao Sabrosa a dit sagement Sport TV en août, son compatriote portugais « ne correspond pas au style de jeu de l’Atletico Madrid de Simeone ». Les luttes qui ont suivi n’ont pas été une surprise pour l’astucieux de 40 ans qui a marqué 32 fois en 168 sorties pour Los Rojiblancos entre 2007-2010.

Il est difficile de contester ces hypothèses.

Felix n’a pas su s’imposer dans le système 4-4-2 privilégié par Simeone.

Trop souvent, il ressemblait à une pièce de rechange lorsqu’il était associé à Alvaro Morata ou Diego Costa. Pas étonnant qu’Atleti, de manière notable, s’appuie sur les arrières latéraux Renan Lodi et Kieran Trippier pour livrer des croix de qualité dans un attaquant imposant.

Le prédécesseur Antoine Griezmann a cependant réussi à exceller dans ce système. Le remplacement habile de l’attaquant français, à la suite de la défection controversée de 120 millions d’euros contre Barcelone en juillet 2019, a trébuché sur ces traces.

Carte thermique de Felix, selon Wyscout, pour 2019/20 l’a montré positionné sur le flanc gauche et vers la ligne médiane. Ceci en dépit, en grande partie, d’être répertorié sur les feuilles d’équipe comme deuxième avant-centre.

C’est une image inversée de la sienne à Benfica à partir de la percée électrique de 2018/19 (en bas), et est nettement différente de l’approche déchaînée de Griezmann (en haut) de la même campagne à Madrid.

La moyenne de Felix par match de touches dans la surface de réparation est en nette baisse (2019/20 – 2,3; 2018/19 – 3,6), plus les passes reçues (2019/20 – 16,4; 2018/19 – 19).

L’effet Simeone assidu proposé par Van der Vaart et Sabrosa est également mis en évidence par le fait que ses duels offensifs ont augmenté (2019/20 – 8.3; 2018/19 – 7.9), les runs progressifs ont plus que doublé (2019/20 – 1,5; 2018/19 – 0,7) et d’autres dribbles sont en train d’être crantés (2019/20 – 3,6; 2018/19 – 2,8). En moyenne, deux récupérations par match sont restées statiques, mais Felix en fait moins dans la moitié de terrain adverse à Atleti (1.1) que Benfica (1.3).

Curieusement, cela ne se reflète pas dans les statistiques défensives. Les moyennes par match sont légèrement inférieures à Atleti pour; duels aériens (2019/20 – 2,5; 2018/19 – 2,8), duels défensifs (2019/20 – 2,4; 2018/19 – 3) et fautes commises (2019/20 – 1; 2018/19 – 1,2).

Les interceptions, à 1.1, sont les mêmes.

Un changement fondamental a donc été exigé, uniquement, en ce qui concerne l’approche offensive de l’achat de records de club.

Friction a atteint un sommet dans l’avant-dernier match du 7 mars avant l’arrêt. Simeone a été hué par le soutien de Wanda Metropolitano après avoir accroché le buteur animé Felix lors d’un éventuel match nul 2-2 avec Séville.

Mais ce jeu rancunier prouve également que la situation n’est pas irrémédiable.

En effet, les frustrations reflétées par le vainqueur de la Coupe du monde 2018 Griezmann au Camp Nou indiquent l’omniprésence de ces problèmes au plus haut niveau.

Un remède pour Felix est double.

La pause a fourni un temps inattendu, à la fois pour lui et pour Simeone. Réfléchir à une solution possible est dans l’intérêt des deux parties, avec des responsabilités partagées.

Felix doit s’intégrer dans la structure éprouvée – quoique effilochée – d’Atleti. Le club doit cependant s’efforcer d’éviter un sort partagé avec l’ailier français inadapté Thomas Lemar, dont la production anémique ne reflète pas les 70 millions d’euros envoyés à Monaco en juin 2018.

Une paire de ces échecs coûteux ne peut être tolérée.

Félix a également la réputation de réparer.

Les comparaisons avec les contemporains loués Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain et Jadon Sancho du Borussia Dortmund ont coulé quand il a enregistré 20 buts et sept passes décisives lors de 43 apparitions irisées pour Benfica lors du dernier mandat. Ils sont morts d’un silence de mort.

Les performances d’élite doivent suivre.

Atleti, quant à lui, doit s’efforcer de se hisser en sixième place de la Ligue des champions.

Cinq points seulement séparent Séville, troisième, et Valence, septième. Chaque arme à leur disposition est requise dans un champ bondé.

Un aperçu de la façon dont le Felix déterminé pourrait surmonter cet obstacle est arrivé ces derniers jours. Une réponse éclairante a été présentée lorsqu’elle a été interrogée par l’icône brésilienne Kaka.

«Eh bien, au début, ce qui a été le plus difficile pour moi n’a pas été l’équipe en soi, à part le jeu, car sur le terrain mes collègues de Benfica m’ont très bien accueilli, toujours en m’assurant que j’étais intégré à l’équipe et en me sentant bon « , a-t-il déclaré à propos des informations The Huddle.

«Mais ce qui m’a le plus touché, c’est de traiter avec les médias; journaux, médias sociaux que je suivais. J’aimais quand ils disaient de belles choses et je n’aimais pas quand ils disaient de mauvaises choses.

« À un moment donné, j’ai arrêté de le suivre et je ne le ferai plus jamais. »

Cette résolution ne devrait pas choquer quelqu’un qui a transcendé les difficultés de l’académie de Porto, s’épanouissant en une méga star potentielle à Benfica.

Le talent latent n’est pas le problème. C’est s’il est destiné à prospérer ou à patauger dans la capitale espagnole.

Felix a déjà été radié. Ne faites plus la même erreur.

