Shibani Dandekar: Quatre autres clichés s’il vous plaît était une chance de changer la perception que les gens ont de moi

Shibani Dandekar a montré une performance courte mais spectaculaire dans «Four More Shots Please !! Saison 2, la série originale indienne la plus regardée d’Amazon Prime. Dans une récente interview pendant le verrouillage, elle a expliqué comment cette opportunité lui avait ouvert de nouvelles portes.

Shibani Dandekar dans quatre autres plans s’il vous plaît

Shibani a joué le personnage Sushmita et a été absorbé par les détails du personnage. Son rôle n’était que pour quelques scènes, cependant, son personnage a joué un rôle important dans la structure de la série. Elle pense qu’une fois que les téléspectateurs ont pris l’habitude de la voir ancrer dans des émissions, elle a obtenu de plus en plus d’emplois liés à ce travail. Elle a même discuté de la façon dont la quarantaine affecte sa santé mentale et son bien-être émotionnel.

Elle a dit que la cuisine était quelque chose qu’elle voulait apprendre pendant la quarantaine mais ne pouvait pas, d’ailleurs, elle a ajouté que ce n’était pas pour elle. Après une longue conversation, elle a parlé de sa vie personnelle. Elle a acheté un nouveau chien deux jours seulement avant la mise en quarantaine et elle est extrêmement heureuse avec Tyson. Elle a ajouté que Tyson a pris la plupart de son temps dans la journée et qu’elle apprécie sa compagnie. Cependant, elle a ajouté qu’elle était en mission. Elle a dit: «C’est un privilège d’être enfermé en toute sécurité chez elle».

Sa plus grande leçon pendant la quarantaine est que la vie ne s’arrête pas même si vous êtes confiné dans les quatre murs de votre maison. Elle a ajouté qu’il était temps d’apprendre une nouvelle compétence et de chérir ces moments en famille et entre amis. De plus, elle croit que nous devons tous apprendre quelque chose en ce moment qui peut être mémorable pour nous tous toute notre vie.

