Locke And Key: de nouvelles clés à explorer dans la saison 2?

Locke and Key est l’une des émissions d’horreur surnaturelles américaines les plus rentables. Sa première saison a eu un scénario percutant. Le concept de mettre de la magie dans les clés était quelque chose que les téléspectateurs n’avaient jamais vu auparavant. De plus, l’acte des sorcières et des fantômes a pimenté l’histoire.

Date de sortie de la saison 2

L’écriture pour le script de la saison deux a commencé en mars 2020. En raison de la situation pandémique, la deuxième saison ne peut pas être attendue de sitôt. Les fans sont vraiment excités par l’émission et Internet regorge de théories de fans pour la prochaine saison. Malheureusement, la date de sortie est imprévisible.

Y aurait-il un nouveau casting dans Locke And Key Saison 2?



Aucune nouvelle sur la nouvelle distribution n’est divulguée par les créateurs, cependant, la nouvelle saison marque le début d’une nouvelle histoire et elle aura de nouveaux personnages. Le casting de la saison précédente sera conservé pour la saison deux. Les personnages principaux sont Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott, comprenant les personnages de la famille Locke; et Dodge, Lucas et Gabe, interprétés par Layla De Oliveira, Felix Mallard et Griffin Gluck.

La bande-annonce n’est pas encore sortie, donc rien ne peut être dit sur le scénario. Cependant, cela devrait commencer à attaquer la famille Locke par des démons quand ils ont jeté Eden dans une cavité vide au-delà de la porte Omega.

