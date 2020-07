Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Lorsqu’il s’agit d’apprendre à coder dans un nouveau langage, il est logique de commencer au début. Apprendre à imprimer en Python est très certainement le début.

La commande «print», comme dans BASIC, est ce que vous utiliserez en Python pour afficher du texte à l’écran. C’est ce que nous utilisons pour écrire « Hello World! » qui est la première chose qu’un programmeur fera traditionnellement lorsqu’il travaille avec un nouveau langage.

Dans cet article, nous allons apprendre à imprimer en Python et à faire quelques choses (légèrement) plus avancées, telles que l’affichage de chaînes et d’autres variables.

Comment imprimer en Python 2 et Python 3

L’impression en Python est extrêmement simple. Il vous suffit d’écrire:

Print(“Your text here”)

Cependant, cela est très légèrement compliqué par le fait qu’il existe deux versions populaires de Python. Cet exemple fonctionnera avec Python 3 (la version actuellement prise en charge), tandis que vous devrez supprimer les crochets si vous utilisez Python 2:

Imprimer « Votre texte ici »

Vous pouvez en apprendre plus sur les différences ici:

Sinon, voilà comment imprimer en Python! Assez simple, non?

Impression de chaînes et d’autres variables

Lorsque vous placez du texte entre guillemets comme ça, vous créez une «chaîne». La chaîne de mots dans la programmation fait référence à n’importe quelle séquence de caractères alphanumériques et de symboles.

Les chaînes peuvent également être stockées sous forme de variables. Cela signifie que vous allez utiliser un mot pour représenter la chaîne, puis vous y référer plus tard dans votre code.

Par exemple:

helloWorld = “Hello world!” print(helloWorld)

Ce code stocke la chaîne « Hello world! » à Bonjour le monde. On pourra alors plus tard impression ce texte. Pour imprimer une variable telle qu’une chaîne, nous la plaçons simplement entre crochets sans les guillemets.

Pourquoi voudriez-vous imprimer une variable comme celle-ci? Eh bien, cela devient utile chaque fois que vous pensez que vous souhaitez que le contenu que vous montrez changement au cours de votre programme. Il est également utile pour obtenir des informations ailleurs: par exemple lors de l’acceptation de contributions de l’utilisateur.

name = input("Enter your name please!") print("Hello " + name)

Comme vous pouvez l’imaginer, cela demande le nom de l’utilisateur, puis le salue personnellement. Et cela vous montre également comment imprimer en Python lors de la combinaison d’une variable avec du texte. Fermez simplement les guillemets, puis utilisez le symbole plus. Notez que j’ai inséré l’espace? Une autre façon de procéder consiste à séparer les éléments que vous souhaitez imprimer à l’aide d’une virgule. Par exemple:

print ("Hello", name)

Comment imprimer en Python – Quelques astuces supplémentaires

Si vous souhaitez imprimer en Python et que vous souhaitez inclure une nouvelle ligne, une bonne façon de le faire est d’utiliser le caractère » n » dans votre chaîne. Une autre option consiste à suivre votre déclaration d’impression avec une autre déclaration d’impression vierge:

print("Hello") print() print(name)

Enfin, notez que vous pouvez utiliser des guillemets doubles ou simples. Cela vous permettra ensuite d’inclure ces caractères dans votre chaîne:

print('He's "really" good at it!')

Et si vous souhaitez utiliser les deux types de devis, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant des guillemets triples:

print("""I said "Hello" and I'm still waiting for them to get back to me""")

Et voilà comment imprimer en Python! Faites-nous savoir si nous avons raté quelque chose, et bonne impression!