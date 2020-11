Comment diffuser la couverture des résultats de la soirée électorale 2020 de Fox News en direct en ligne

Chaque jour – et nuit de l’élection présidentielle – est à peu près un événement aussi important que celui des réseaux d’information par câble, et Fox News le traitera comme tel avec des jours de couverture dédiée menant à l’émission principale dans la soirée du mardi, novembre. 3. Une couverture qui sera disponible pour la diffusion en continu, peu importe où vous vous trouvez.

Pour le grand jour lui-même, Fox News présentera une émission spéciale de huit heures en direct, «Democracy 2020», qui débutera à 18 h HE / 15 h HP le mardi 3 novembre. Comme cela a été le cas pour l’ensemble de Fox News ‘événements de couverture spéciale lors de l’élection présidentielle de 2020, Martha MacCallum et Bret Baier ancreront tout au long de la soirée.

Ces deux-là seront rejoints par son réseau habituel de têtes parlantes pour la durée: Donna Brazile, Dana Perino, Juan Williams et Katie Pavlich, et quelques autres. Les correspondants de Fox News, Peter Doocy et Jacqui Heinrich, feront un reportage depuis le siège de Biden dans le Delaware, tandis que Kristin Fisher et John Roberts seront à Washington pour surveiller les affaires de Trump. Un groupe d’autres journalistes viendra également des États du champ de bataille.

Bill Hemmer sera sur le devoir «Bill-board» avec toutes les cartes électorales amusantes et tout cela pour vous aider à garder une trace des résultats.

Comme il est probable que nous n’aurons pas de vainqueur prévu mardi soir, la couverture de Fox News se poursuivra bien sûr toute la nuit après la fin de l’émission principale «Democracy 2020». À 2 h HE / 23 h HP, Shannon Bream et Jon Scott prendront en charge la couverture jusqu’à ce qu’une première édition de «Fox & Friends» commence à 5 h HE / 2 h HP.

Le soir des élections, Fox News ne diffusera pas de nouveaux épisodes de «Tucker Carlson Tonight», «Hannity» ou «The Ingraham Angle».

Si vous souhaitez diffuser la couverture de la soirée électorale de Fox News, ce ne sera pas gratuit. Fox News n’offre pas de flux sur YouTube ou quoi que ce soit du genre. Au lieu de cela, vous devrez passer par le canal habituel: Fox News Go, qui est disponible sur le Web ici même, et sous forme d’application pour les appareils mobiles et les téléviseurs en streaming. Vous aurez besoin d’un identifiant de fournisseur de télévision valide pour regarder.