« En ce moment, je suis vraiment très en forme »: les commentaires sur le FC Admira

Le WAC a battu le FC Admira 3-1 à l’extérieur – également grâce à deux pénalités, que Michael Liendl a reconverti. Admira, cependant, est resté pratiquement inoffensif, le seul but de Nemanja Rnic étant marqué par un but contre son camp. Les voix d’Admira – WAC.

Andreas Leitner (Admira-Tormann): « Nous avons bien commencé, puis nous avons pris deux pénalités avec deux très légères erreurs sur la défensive. C’est extrêmement amer de prendre du retard comme ça. Il est alors difficile pour nous ou pour toute autre équipe en Autriche de revenir . «

Damir Buric (Admira-Trainer): « Nous n’avons pas été malins aujourd’hui. Ce comportement dans la surface de réparation dans la surface de réparation, dans les deux situations, était très naïf. C’est comme ça que vous jouez les cartes de votre adversaire. C’est difficile contre un adversaire comme ça. Nous avons corrigé quelque chose en seconde période. Et nous nous sommes battus avec passion et avons montré que nous avions la morale. Mais nous devons corriger ces erreurs simples. «

Michael Liendl (double buteur du WAC): « La victoire était extrêmement importante car nous savions que nous étions sous pression. Nous savions que nous n’étions pas sur la bonne voie en championnat comme nous devrions l’être. Aujourd’hui, nous avons déjà montré que nous jouions de la bonne manière. sont une bonne équipe, chaque équipe a du mal contre nous. «

… à propos du penalty manqué (non marqué): Après la seconde, tout va bien. Je sais que vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde. Sachant que vous pouvez tirer un penalty, je vais aussi au point de penalty. «

… sur sa constitution actuelle: « Pour le moment, je sais que je suis vraiment en forme et que je le montre depuis deux ans. »

Alexander Kofler (gardien WAC via Sky): « Après avoir reçu un avertissement sévère de la Bundesliga, je dois me retenir un peu. Mais aujourd’hui, le match était plus de notre côté, il est donc plus facile de rester calme. C’est pourquoi je dois féliciter mon équipe pour avoir poursuivi. Dans un tel match jeudi (4-1 contre le Feyenoord Rotterdam), ils ont si bien joué aujourd’hui. «

… via son propre but Rnic: « Après 90 minutes, bien sûr, le terrain est un peu plus profond et je pense que le ballon a malheureusement rebondi un peu. Qu’il soit autorisé à marquer un but. »

Ferdinand Feldhofer (formateur WAC): « Si quelqu’un m’avait dit lundi après la courte défaite contre le Rapid que nous étions dans cette position avec deux victoires et de telles performances souveraines, alors cela aurait été difficile à croire. Mais nous sommes revenus. Maintenant, nous pouvons les regarder d’un œil en arrière. Regardez la table. Ça n’a pas l’air si mal. «

Le rapport du jeu peut être trouvé ici.

Score final: Admira 1: 3 WAC

Déchiré: 0: 1 (12e) Liendl (sanction de faute) 0: 2 (23e) Liendl (sanction de faute) 0: 3 (37e) Peretz 1: 3 (88e) Rnic (but contre son camp)

Admirer: Leitner – Aiwu, Vorsager (46e Missi Tomp), Rath (80e Malicsek) – Tomic – Auer, Kerschbaum, Gartner (63e Babuscu), Ganda – Breunig (80e Hausjell), Hoffer (46e Spasic)

WAC: Kofler – Peric, Rnic, Lochoshvili – Stratznig – Novak (46. Pavelic), Wernitznig (77. Taferner), Liendl (60. Joveljic), Scherzer – Peretz, Vizinger (60. Dieng)

Billets: Spasic, Tomic, Breunig ou Peretz, Wernitznig

Bundesliga: le tableau après la 6e journée