Comment configurer et utiliser Alexa pour obtenir de l’aide en cas d’urgence ?

Si vous avez un appareil compatible Alexa, vous n’êtes pas seul dans une situation d’urgence. En plus de la liste des services de conciergerie d’Alexa, comme le partage des nouvelles locales ou des mises à jour météo, on peut également demander de l’aide en cas d’urgence. Betanews vous explique comment faire.

En cas d’urgence, la fonction d’aide d’urgence d’Alexa est une aubaine pour ceux qui ont une mobilité réduite ou qui ne peuvent pas atteindre leur téléphone en raison d’une blessure. Les options de connectivité instantanée d’aujourd’hui, comme avoir un téléphone portable à portée de main ou un bracelet d’urgence, pourraient mal fonctionner ou simplement être oubliées sur le moment. Bien que les autorités doivent être contactées avant les contacts d’urgence en cas d’urgence grave, regardez la fonction d’aide d’urgence d’Alexa comme une protection supplémentaire chaque fois que la vie met un obstacle inattendu sur votre chemin.

Vous devrez configurer Alexa avec des contacts d’urgence à l’avance pour rendre la fonctionnalité utile. Après cela, appeler à l’aide est simple, comme vous le découvrirez ci-dessous.

Comment configurer Alexa pour obtenir de l’aide en cas d’urgence ?

Pour utiliser la fonction d’aide d’urgence d’Alexa pour la première fois, téléchargez l’application Amazon Alexa depuis l’App Store d’Apple pour iPhone ou de la Google Play Store pour Android.

À partir de là, ouvrez l’application et appuyez sur « Communiquer » dans la barre de menu inférieure.

Appuyez sur l’icône « Contacts » de la silhouette du groupe dans le coin supérieur droit.

Pour ajouter un nouveau contact en tant que contact d’urgence, appuyez sur l’icône bleue “Ajouter un nouveau” +, puis appuyez sur “Ajouter un contact”.

Tapez le prénom, le nom, le surnom, la relation avec vous et le numéro de téléphone portable de la personne. Vous avez également la possibilité d’ajouter un deuxième ou un troisième numéro de téléphone. Une fois toutes ces informations saisies, appuyez sur « Enregistrer ».

Sur l’écran suivant, faites défiler vers le bas sous “Autorisations” et choisissez “Ajouter en tant que contact d’urgence”. Cela affichera une boîte de dialogue qui vous demandera de confirmer qu’Alexa est OK pour tenter d’appeler et envoyer un message au contact pour obtenir de l’aide. Appuyez sur « OK ».

Pour ajouter un contact existant en tant que contact d’urgence, visitez la page Contacts, recherchez ou sélectionnez un contact, accédez à « Autorisations » et appuyez sur « Ajouter en tant que contact d’urgence ».

Dans les deux cas, Alexa enverra au contact un SMS pour le confirmer en tant que contact d’urgence. Cela leur permet de vous appeler et de vous envoyer des messages via Alexa sur un appareil compatible Alexa ou non.

Pour obtenir une liste de tous les appareils compatibles Amazon Echo et Alexa, visitez les appareils compatibles Amazon Echo et Alexa.

Comment utiliser la fonction d’aide d’urgence d’Alexa ?

Pour demander de l’aide d’urgence, utilisez simplement la phrase d’activation « Alexa, appelez à l’aide ». Cette phrase de réveil appelle automatiquement votre contact d’urgence sur tous les appareils compatibles Alexa, y compris Switch, Echo Show et Echo Dot.

Espérons que vous n’aurez jamais à utiliser la fonction d’aide d’urgence. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’Alexa sauve la vie de quelqu’un.