Spider-Man : No Way Home : 5 choses à retenir avant de regarder le film

Spider-Man : No Way Home vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma. Le film développe le contenu le plus ambitieux du multivers, avec des méchants d’univers alternatifs qui reviennent et sèment le chaos. Bien sûr, l’intrigue du multivers n’est que le début.

Il y a beaucoup à dévoiler pour cet événement cinématographique, qui nécessitera de regarder toutes les adaptations de Spider-Man pour rafraîchir le contenu avant d’aller dans les salles obscures. Cela implique de consacrer beaucoup de temps à revoir toutes les histoires. De nombreux fans n’auront peut-être pas le temps, Betanews vous a fait un résumé rapide des points les plus importants à se remettre en mémoire.

1. Peter Parker et MJ sont un couple

Une autre chose cruciale à retenir de Far From Home est que Peter et MJ sont désormais un couple. Malgré la publicité à grande échelle de son identité de Spider-Man, il semble que leur relation amoureuse se soit épanouie.

Comme on le voit dans les bandes-annonces, l’amour qu’il éprouve pour MJ l’incite également à rétablir son identité secrète. Cependant, le thème commun à tous les films Spider-Man est que les proches de Peter, en particulier ses amours, seront toujours en danger à cause de son identité de Spider-Man. Comme Mary Jane et Gwen Stacy, la vie de MJ sera en danger, et les bandes-annonces de No Way Home révèlent l’importance des enjeux.

2. L’identité secrète de Peter Parker en tant que Spider-Man est dévoilée

La scène du milieu du générique de Far From Home révèle que non seulement J.K. Simmons reprend son rôle de J. Jonah Jameson, mais que Peter Parker a été piégé pour la mort de Mysterio. Cependant, le pire ne s’est pas arrêté là. Jameson révèle que Peter Parker se cache derrière le masque de Spider-Man, ce qui révèle son identité secrète.

No Way Home commence dès ce moment à développer l’exposition, dans laquelle Peter subit les conséquences. En outre, cela motivera Peter à demander inévitablement l’aide du Docteur Strange et ouvrira la voie au déchaînement du multivers.

3. Doctor Strange est le sorcier suprême et, ironiquement, un pacifiste

Les fans devraient avoir une idée générale de Doctor Strange et de ses capacités en tant que Sorcier Suprême. Il est indéniable qu’il est l’un des personnages les plus puissants du MCU grâce à sa connaissance des arts mystiques. Il a également eu l’une des scènes de combat les plus épiques contre Thanos.

Une autre information importante est qu’il est un pacifiste. C’est logique car il a consacré toute sa vie de neurochirurgien à sauver des gens. Même s’il a tué quelqu’un dans Doctor Strange, il a finalement pris une décision différente lorsqu’il a rencontré Dormammu et a négocié un accord au lieu d’essayer de le tuer. Son idéologie pacifiste est ironique dans les bandes-annonces de No Way Home. Il semble persuadé que la seule façon d’arranger la situation est de tuer les méchants, ce qui entraîne une dispute avec Peter, qui pense que c’est injustifié.

4. Les fugitifs Venom et Eddie Brock sont impliqués dans le multivers

No Way Home semble avoir des liens avec les séries Spider-Man et The Amazing Spider-Man de Sam Raimi. Mais cela ne s’arrête pas là. Il y a quelques mois, Venom : Let There Be Carnage est sorti au cinéma et a révélé un moment choquant dans la scène du milieu du générique.

Venom et Eddie Brock ont également été transportés dans un multivers différent et ont vu la couverture de la véritable identité de Spider-Man. Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation quant à l’impact de cette scène dans No Way Home, il serait étrange qu’une scène de milieu de générique indiquant la grande échelle des choses n’apparaisse pas dans le film.

5. Le Peter Parker de Tom Holland n’a tué aucun super-vilain

Jusqu’à présent, le Peter Parker de Tom Holland n’a jamais tué de super-vilains, si ce n’est par désespoir lors de la bataille finale de Endgame. Par conséquent, ses expériences ne devraient concerner que les super-vilains de Spider-Man.

Il a sauvé la vie du Vautour dans Homecoming, tandis que Quentin Beck est mort de ses blessures mortelles lorsque les robots lui ont tiré dessus. Cela démontre sa moralité : tuer est mal, même pour les ennemis les plus odieux. Dans la deuxième bande-annonce, il semble réfléchir au plan du Docteur Strange de tuer les super-vilains, ce que Peter trouve moralement mauvais et tente de l’arrêter. Cependant, même sa règle “ne pas tuer” pourrait lui revenir en pleine figure.