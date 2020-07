Comète NEOWISE: 10 grandes questions (et réponses) sur le vagabond glacé

Voir la comète NEOWISE? (Crédit image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Brendan Gallagher) Si vous apercevez la comète NEOWISE, faites-le nous savoir! Envoyez des images et des commentaires à [email protected] pour partager vos points de vue.

La comète NEOWISE ravit les observateurs du ciel dans l’hémisphère Nord. Mais qu’est-ce qui rend cette comète si spéciale?

La comète s’est rapprochée du soleil le 3 juillet mais, jusqu’à présent, n’était visible dans le ciel qu’avant l’aube. Selon Joe Masiero, chercheur principal adjoint de NEOWISE (NASA’s Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey), la comète s’est élevée plus haut dans le ciel du soir, pour les observateurs avertis de l’hémisphère Nord. Explorer, le télescope spatial de la NASA qui a repéré pour la première fois la comète).

L’un des détails les plus fascinants de la comète NEOWISE est qu’elle ne reviendra pas dans nos cieux avant 6 800 ans. Mais ce n’est pas la seule chose qui rend ce rock spatial glacé spécial. Jetons donc un œil à ce qui rend Comet NEOWISE unique – et un peu étrange.

Qu’est-ce que la comète NEOWISE?

La comète NEOWISE, photographiée par Joy Ng, productrice multimédia au Goddard Space Flight Center de la NASA. (Crédit d’image: Joy Ng)

Officiellement connue sous le nom de C / 2020 F3, la comète NEOWISE est une comète découverte le 27 mars 2020 par NEOWISE, l’au-delà de la chasse aux astéroïdes de la mission Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

Les comètes, souvent surnommées «boules de neige cosmiques», sont des objets glacés et rocheux constitués de glace, de roche et de poussière. Ces objets gravitent autour du soleil, et à mesure qu’ils se rapprochent du soleil, la plupart des comètes se réchauffent et commencent à diffuser deux queues, l’une faite de poussière et de gaz et une «queue d’ions» faite de molécules de gaz chargées électriquement, ou ions.

Puis je le voir?

Cette carte du ciel de la NASA montre l’emplacement de la comète NEOWISE dans le ciel du soir pour les téléspectateurs de l’hémisphère nord en juillet 2020. (Crédit d’image: NASA)

Oui! Parce qu’elle est particulièrement lumineuse, la comète est visible dans le ciel nocturne à l’œil nu. Les observateurs du ciel de l’hémisphère nord peuvent repérer l’objet juste après le coucher du soleil, au nord-ouest juste sous la constellation de la Grande Ourse.

En fait, la comète est si brillante que les scientifiques « peuvent obtenir beaucoup plus de données et de meilleure qualité que nous ne le faisons généralement pour la plupart des comètes », a déclaré Kramer. « Nous sommes capables de l’étudier avec une grande variété de télescopes différents, et cela nous permettra de faire des études vraiment intéressantes. »

Ai-je besoin d’un télescope?



Non! Parce que la comète NEOWISE est un objet particulièrement lumineux, il est relativement facile pour les amateurs d’astronomie de le repérer dans le ciel nocturne à l’œil nu, bien que des jumelles ou un petit télescope vous donneront une meilleure vue.

« Le fait que nous puissions le voir est vraiment ce qui le rend unique », a déclaré Kramer. « Il est assez rare qu’une comète soit suffisamment brillante pour que nous puissions la voir à l’œil nu ou même avec des jumelles. »

À quoi ça ressemble dans le ciel?

L’astrophotographe Bill Dunford, spécialiste des médias sociaux de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, a capturé cette vue de la comète NEOWISE lorsqu’elle était visible dans le ciel avant l’aube au début de juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / Bill Dunford)

Pour ceux qui repèrent la comète à l’œil nu, sans aucun outil ou instrument comme un télescope, cela ressemble à une étoile floue avec un peu de queue. Vous devez cependant être loin des lumières de la ville.

Avec des jumelles ou un petit télescope, la comète sera plus nette et la queue sera plus facile à repérer.

Combien d’eau y a-t-il dans la comète?

Une image non traitée de l’instrument WISPR sur la sonde solaire Parker de la NASA montre la comète NEOWISE le 5 juillet 2020, peu de temps après son approche la plus proche du soleil. Le soleil est hors cadre à gauche. La petite structure noire près du coin inférieur gauche de l’image est causée par un grain de poussière posé sur l’objectif de l’imageur. (Crédit image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Brendan Gallagher)

Il y a « environ 13 millions de piscines olympiques d’eau », dans la comète NEOWISE, Emily Kramer, co-investigatrice de l’équipe scientifique de NEOWISE de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré lors d’une conférence de presse le 15 juillet. « Donc, c’est beaucoup d’eau. »

« La plupart des comètes sont à peu près moitié eau et moitié poussière », a-t-elle ajouté.

At-il une queue?

Ces images en fausses couleurs de la comète NEOWISE montrent la concentration d’atomes de sodium dans la queue d’ions poussiéreuse de la comète. Les astronomes ont créé les images à l’aide de l’installation d’entrée / sortie du Planetary Science Institute près de Tucson, en Arizona. L’image de gauche montre la lumière réfléchie par la poussière cométaire, tandis que l’image de droite montre la lumière émise par les atomes de sodium. (Crédit d’image: Jeffrey Morgenthaler / Carl Schmidt / Planetary Science Institute)

La comète NEOWISE a deux queues qui accompagnent généralement chaque comète.

Lorsqu’une comète se rapproche du soleil, elle se réchauffe et la matière s’éloigne de la surface pour former une queue. Souvent, la poussière est retirée avec les gaz de la glace sublimant (passant directement du solide au gaz). Cette queue de poussière est la piste de balayage vue dans la plupart des images de comètes. Les comètes ont également une queue ionique composée de gaz ionisé soufflé par le vent solaire.

Les chercheurs qui étudient la comète NEOWISE pourraient également avoir une queue de sodium. En observant ce qu’ils croient être du sodium atomique dans la queue de la comète, les chercheurs peuvent obtenir un aperçu précis de la composition de l’objet.

Quelle est la taille de la comète NEOWISE?



Une image non traitée de l’instrument WISPR sur la sonde solaire Parker de la NASA montre la comète NEOWISE le 5 juillet 2020, peu de temps après son approche la plus proche du soleil. Le soleil est hors cadre à gauche. La petite structure noire près du coin inférieur gauche de l’image est causée par un grain de poussière posé sur l’objectif de l’imageur. (Crédit image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Brendan Gallagher)

La comète NEOWISE mesure environ 5 kilomètres de diamètre, «ce qui est une comète raisonnablement grande mais de taille moyenne», a déclaré Kramer.

« Il est rare de voir quelque chose d’aussi brillant », a-t-elle ajouté. « Il y a des comètes de cette taille que nous voyons régulièrement, mais la plupart d’entre elles sont tellement de la Terre qu’elles ne sont pas aussi brillantes. Elles sont trop loin du soleil et de la Terre pour pouvoir les voir dans le façon dont nous voyons cette comète NEOWISE. «

Quelle est la vitesse de la comète NEOWISE?



L’astrophotographe Chris Schur a capturé cette vue de la comète NEOWISE F3 de Payson, Arizona avant l’aube du 5 juillet 2020. (Crédit d’image: Chris Schur / Chris Schur Astrophotography)

La comète se déplace à environ 40 miles par seconde (soit environ 144 000 mph, soit 231 000 km / h).

Joe Masiero, enquêteur principal adjoint de la mission NEOWISE, a déclaré que la comète se déplaçait environ deux fois plus vite que la vitesse de la Terre autour du soleil. Mais ne vous attendez pas à ce que ce clip rapide dure.

En raison de l’orbite extrêmement elliptique de la comète, elle ralentira lorsqu’elle atteindra son point le plus éloigné du soleil, puis retombera vers le système solaire interne et accélérera à nouveau lorsqu’elle retournera autour du soleil. Ce voyage autour du soleil est terminé pour l’orbite actuelle de la comète NEOWISE et il revient vers le système solaire extérieur.

« Et comme ça s’éloigne du soleil, [it] va ralentir en remontant bien cette gravité « , a déclaré Masiero.

Va-t-il toucher la Terre?

La comète NEOWISE vue depuis la Station spatiale internationale sur une photo partagée par le cosmonaute russe Ivan Vagner le 4 juillet 2020. (Crédit image: Ivan Vagner / Roscosmos / NASA)

N’ayez crainte, la comète NEOWISE ne frappera pas la Terre.

« Cette comète particulière n’a aucune possibilité d’avoir un impact sur la Terre. Elle traverse le plan de l’orbite terrestre bien à l’intérieur de l’orbite de récupération et presque près de l’orbite de Mercure, donc il n’y a absolument aucun danger de cette comète », Lindley Johnson, l’officier de défense planétaire et directeur du programme du bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA au siège de la NASA, a déclaré lors de la conférence de presse.

La comète tourne autour du soleil tous les 600 à 700 ans, a déclaré Johnson. La comète est actuellement à environ 111 millions de kilomètres de la Terre.

Est-ce de l’espace interstellaire?

Non, la comète NEOWISE provient de notre propre système solaire. À ce jour, seuls deux objets interstellaires ont été découverts: «Oumuamua et la comète Borisov.

«Celui-ci, nous savons que ce n’est pas un objet interstellaire. En observant son mouvement, nous pouvons voir qu’il est lié à la gravité du soleil», a déclaré Kramer. « Donc ça arrive très rapidement et ensuite ça va revenir loin et ensuite, mais ensuite il devrait revenir dans environ 6 800 ans. »

