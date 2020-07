Le meilleur d’Android: le choix du lecteur mi-2020 – votez maintenant!

Quand il s’agit de déterminer le meilleur d’Android, qui mieux décider que le public le plus engagé dans la technologie – vous! Nous avons passé des semaines à tester, re-tester, confirmer, vérifier à l’aveugle, classer et voter pour le gagnant global de notre choix de la rédaction pour le meilleur d’Android: mi-2020, mais maintenant, c’est à vous. Le meilleur d’Android: le vote du Reader’s Choice à la mi-2020 commence maintenant!

Comment ça fonctionne

Si vous êtes un habitué de Autorité Android vous saurez comment tout cela se passe. Nous maintenons le vote du choix du lecteur ouvert pendant une semaine et signalerons votre gagnant sur le site le week-end prochain.

Nous commençons par abattre la liste générale des finalistes (nos finalistes étaient ces appareils qui se sont classés n’importe où dans le top dix de l’une de nos catégories de tests objectifs). Cette étape se déroule ici, dans cet article même. Nous allons continuer de voter ouvert pendant quelques jours, puis extraire nos quatre premiers.

Le meilleur d’Android: le vote du choix du lecteur mi-2020 commence maintenant!

Nous prenons les quatre premiers et élargissons notre vote pour inclure nos canaux de médias sociaux afin de choisir votre choix ultime pour Reader’s Choice. Si vous vous demandez pourquoi nous procédons de cette façon, c’est parce que nos plateformes sociales ne nous permettent pas d’avoir des sondages avec une douzaine d’options. Nous commençons donc par YouTube et Twitter, puis passons à Instagram et Facebook pour le vote final. Nous ajouterons tous les liens dont vous avez besoin à ce message au cours de la semaine afin de ne jamais manquer une chance de voter pour votre favori à chaque étape.

Si vous avez besoin d’un récapitulatif des gagnants de la catégorie ou du gagnant de notre choix de l’éditeur, regardez la vidéo ci-dessous ou les liens du site Web ci-dessous.

Un dernier rappel que l’éligibilité dans Best of Android: mi-2020 était limitée aux appareils qui étaient sur les tablettes avant le 30 juin 2020, c’est pourquoi le Sony Xperia 1 II, l’Asus ROG Phone 3, le OnePlus Nord et d’autres n’apparaissent pas dans la liste ci-dessous. Vous pourrez voter pour eux lors de nos récompenses Best of Android pour toute l’année.

Allons voter!

Bla bla processus, on le sait, vous voulez déjà voter! Alors faisons-le (revenez pour les liens de vote social dans les jours à venir):