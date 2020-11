Cobra Kai Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour

– – – Quand la saison 3 de Cobra Kai sortira-t-elle et à quoi les fans peuvent-ils s’attendre? La saison suivante de la suite sur YouTube de l’histoire de Karaté Kid a intensifié la rivalité entre Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Dans Cobra Kai saison 2, Daniel a ouvert son propre dojo de karaté, Miyagi-Do, pour empêcher l’influence de Cobra Kai de se répandre dans la vallée de San Fernando. La saison 1 de Cobra Kai a surpris les fans avec une série télévisée bien meilleure que prévu; il a capitalisé sur la nostalgie des films The Karate Kid et tissé des rappels intelligents pendant la saison estivale, mais la série de YouTube a également généré de nouveaux jeunes personnages attachants, tels que Miguel (Xolo Maridueña), l’élève du prix de Johnny, et Samantha (Mary Mouser), la fille de Daniel. Pendant ce temps, le fils séparé de Johnny, Robby (Tanner Buchanan), est non seulement devenu l’élève de Daniel, mais il est également venu vivre avec Daniel et a commencé à sortir avec Sam, formant un triangle amoureux avec Miguel, qui est l’ex-petit ami de Sam. La saison 1 de Cobra Kai s’est terminée avec la victoire de Miguel dans le championnat de karaté All-Valley, mais Johnny aurait eu une mauvaise surprise si son vieux sensei John Kreese (Martin Kove) rentrait soudainement dans sa vie. Édité. Prêt à partir. Cherchez-le sur @netflix en 2021. #CobraKai #CobraKaiOnNetflix #Netflix https://t.co/77RPBRp3eF— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 6 septembre 2020- – – Date de sortie de la saison 3 de Cobra KaiCobra Kai a été renouvelé pour saison 3, et devait initialement être diffusée en 2020. Cependant, grâce au passage à un nouveau service de streaming sur Netflix, la saison 3 de Cobra Kai a été repoussée jusqu’en 2021 pour garantir que le géant du streaming puisse avoir le temps de présenter ses contributeurs à saisons 1 et 2, actuellement disponibles. La saison 3 sera enfin diffusée le 8 janvier 2021.Cobra Kai saison 3 castingNous savons tous que Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) et Miguel (Xolo Maridueña) reviendront – et il y a quelques fils lâches des saisons passées, ce qui pourrait signifier que nous pouvons nous attendre à ce que certains amis plus âgés regardent à nouveau.Le fils de Johnny, Robby Keen, par exemple, a passé les deux saisons précédentes à s’entraîner sous LaRusso, mais il s’est enfui après avoir mis Miguel sous assistance respiratoire. Il n’y a aucune vérification sur le moment où nous le reverrons. La mère de Miguel, Carmen (Vanessa Rubio), est également apparue brièvement dans la saison 2 en tant qu’intérêt amoureux de Johnny – peut-être que cela se rétablira et que Johnny gagnera un certain équilibre? Le gros problème est maintenant de faire tourner les choses dans le dojo Cobra Kai après l’avoir volé dans cette finale choquante de la saison 2. Cobra Kai saison 3 Intrigue Il y a eu pas mal de cliffhangers à la fin de la saison 2 qui doivent encore être résolus. Le tout premier point à attendre de la saison 3 est qu’il y aura un petit saut dans le temps. Dans une interview avec Collider, William Zabka a mentionné que Johnny n’était pas dans une zone fantastique à la fin de la saison dernière. Pour cette raison, la nouvelle saison prendra du temps à l’avenir, lorsque nous apprendrons comment tout ce stress a affecté Johnny.Un autre développement majeur après la saison 2 a impliqué le bien-être de Miguel (Xolo Maridueña) après une lutte qui a éclaté. à l’université a fini avec lui étant jeté d’un balcon. Miguel a été mis sous assistance respiratoire, mais en contemplant l’acteur Xolo Maridueña a confirmé qu’il avait filmé des scènes pour la saison 3, il est clair qu’il s’en sort bien. Il reste à voir s’il sera en assez bonne forme pour continuer à s’entraîner, ou s’il sera relégué à l’écart.Il y a beaucoup de choses à conclure pour la saison 3, mais vous pouvez parier que beaucoup plus de drame le fera. être présenté pour ouvrir la voie à la dernière saison. Les saisons 1 et 2 de Cobra Kai sont actuellement en streaming sur Netflix, et vous pouvez regarder tous les épisodes de la saison 3 à leur sortie le 8 janvier 2021.

